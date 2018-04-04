Стоимость проезда снизится

Фото с ресурса s14.stc.all.kpcdn.net Андрей Шохин снизил стоимость проезда на «пасхальных» автобусных маршрутах. Акция продлится всего лишь один день.

Во Владимире по поручению главы администрации организовали пять специальных автобусных маршрутов, которые будут работать 8 апреля, в день православной Пасхи. Логистикой занимался городской отдел транспорта и связи с учётом пожеланий владимирцев.

«По нормативу, рассчитанному для действующих загородных перевозок, стоимость проезда могла составить более 60 рублей. Однако по договоренности администрации города Владимира и компаний-перевозчиков, стоимость поездки была снижена до 45-50 рублей. При этом за проезд детей в возрасте не старше 7 лет платить не придется», — сообщается на сайте мэрии.

№

Маршрут

Время работы маршрута

Стоимость проезда, руб.

1 Площадь Победы — кладбище Улыбышево

с 06.30 до 10.30 50 2 ул. 2-я Никольская (сквер) — кладбище Улыбышево

с 06.30 до 15.30 45 3 Суздальский пр-т, д.5 — кладбище Улыбышево

с 06.30 до 10.30 50 4 ул. Гагарина, д.10 — кладбище Байгуши

с 06.30 до 15.30 45 5 кладбище Улыбышево — кладбище Байгуши

с 07.00 до 15.00 45