Ещё
Стоимость проезда снизится
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стоимость проезда снизится 

ТВ-МИГ 33 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса s14.stc.all.kpcdn.net  Андрей Шохин снизил стоимость проезда на «пасхальных» автобусных маршрутах. Акция продлится всего лишь один день.
Во Владимире по поручению главы администрации организовали пять специальных автобусных маршрутов, которые будут работать 8 апреля, в день православной Пасхи. Логистикой занимался городской отдел транспорта и связи с учётом пожеланий владимирцев.
«По нормативу, рассчитанному для действующих загородных перевозок, стоимость проезда могла составить более 60 рублей. Однако по договоренности администрации города Владимира и компаний-перевозчиков, стоимость поездки была снижена до 45-50 рублей. При этом за проезд детей в возрасте не старше 7 лет платить не придется», — сообщается на сайте мэрии.
Маршрут
Время работы маршрута
Стоимость проезда, руб.
1  Площадь Победы — кладбище Улыбышево
с 06.30 до 10.30  50  2  ул. 2-я Никольская (сквер) — кладбище Улыбышево
с 06.30 до 15.30  45  3  Суздальский пр-т, д.5 — кладбище Улыбышево
с 06.30 до 10.30  50  4  ул. Гагарина, д.10 — кладбище Байгуши
с 06.30 до 15.30  45  5  кладбище Улыбышево — кладбище Байгуши
с 07.00 до 15.00  45
ТВ-МИГ: последние новости
Баянист из Владимира заработал на подарок для сестры 750 долларов Рот закрой! Отнимут «кусок»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
США предложили РФ прислать других дипломатов111
США восхитились новым российским корветом90
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»191
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото139
Видео
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
«Аэрофлот» отозвал иск к жене Аршавина
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение