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На рынок США вышел первый смартфон на Android Go
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На рынок США вышел первый смартфон на Android Go 

TechCult 36 минут назад
Фото: TechCult
Второй по мощности китайский производитель мобильных телефонов ZTE Corporation объявил о начале продаж в США нового смартфона ZTE Tempo Go, первого из серии Android Go по цене 80 долларов. О сенсации в данном случае не может быть и речи. ZTE Tempo Go относится к 100-процентным «бюджетникам». Помимо США ZTE намерена сбывать их в Индии и в некоторых африканских странах по цене гораздо ниже американской.
Гаджет оснащен пятидюймовым FWVGA дисплеем с разрешением 480 х 854 пикселей и процессором Snapdragon 210. У него 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти.
«Глаза» смартфона — 5-Мп основная и 2-Мп фронтальная камеры. Источник питания — аккумулятор емкостью 2200 мАч.
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