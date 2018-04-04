На рынок США вышел первый смартфон на Android Go

Второй по мощности китайский производитель мобильных телефонов ZTE Corporation объявил о начале продаж в США нового смартфона ZTE Tempo Go, первого из серии Android Go по цене 80 долларов. О сенсации в данном случае не может быть и речи. ZTE Tempo Go относится к 100-процентным «бюджетникам». Помимо США ZTE намерена сбывать их в Индии и в некоторых африканских странах по цене гораздо ниже американской. Гаджет оснащен пятидюймовым FWVGA дисплеем с разрешением 480 х 854 пикселей и процессором Snapdragon 210. У него 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. «Глаза» смартфона — 5-Мп основная и 2-Мп фронтальная камеры. Источник питания — аккумулятор емкостью 2200 мАч.