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В Мексике распался двигавшийся в США «караван» мигрантов
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В Мексике распался двигавшийся в США «караван» мигрантов 

Российская Газета 46 минут назад
«Караван» мигрантов из стран Центральной Америки, направлявшийся в США, начал рассредотачиваться на территории страны. Решение не продолжать движение было вызвано участниками акции «Крестный путь мигранта», передает РИА Новости.
Ранее активисты вызвали тревогу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Американский лидер заявил, что «караван» необходимо остановить.
"Караван" проводится с 2010 года как публичная акция, которая должна привлечь внимание к проблемам мигрантов. Уже порядка 400 участников мероприятия высланы из Мексики в свои страны.
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