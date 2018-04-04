Накануне 9 мая Знамя Победы провезут по шести районам Омской области

В начале мая в Омской области традиционно состоится автопробег «Дорогами „Бессмертного полка“, который в этом году возглавит гонщик, экс-министр спорта Омской области Александр Фабрициус

Участники автопробега провезут Знамя Победы по шести районам Омской области: Саргатское, Большеречье , Тара, Седельниково, Муромцево Омск . Колонна автомобилей стартует у парка Победы. Участники автопробега возложат венки к местным мемориалам, а члены „Российского боевого братства“, которые также участвуют в пробеге, покажут зрителям оружие времен войны.

»С собой мы везем агитбригаду, будут поисковики. «Боевое братство» покажет детям пулемет и пистолеты военных лет и также пневмотир. Взрослые смогут по желанию сдать нормы ГТО, а дети — просто пострелять. Районы, в свою очередь, готовят концертные программы. В каждом населенном пункте планируем быть 2–2,5 часа, а в Таре проведем большое мероприятие с ночевкой», — рассказал Александр Фабрициус..

Отметим, что поездка запланирована на 3 и 4 мая.