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Накануне 9 мая Знамя Победы провезут по шести районам Омской области
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Накануне 9 мая Знамя Победы провезут по шести районам Омской области 

АиФ-Омск 34 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
В начале мая в Омской области традиционно состоится автопробег «Дорогами „Бессмертного полка“, который в этом году возглавит гонщик, экс-министр спорта Омской области Александр Фабрициус.
Участники автопробега провезут Знамя Победы по шести районам Омской области: Саргатское, Большеречье, Тара, Седельниково, Муромцево и Омск. Колонна автомобилей стартует у парка Победы. Участники автопробега возложат венки к местным мемориалам, а члены „Российского боевого братства“, которые также участвуют в пробеге, покажут зрителям оружие времен войны.
»С собой мы везем агитбригаду, будут поисковики. «Боевое братство» покажет детям пулемет и пистолеты военных лет и также пневмотир. Взрослые смогут по желанию сдать нормы ГТО, а дети — просто пострелять. Районы, в свою очередь, готовят концертные программы. В каждом населенном пункте планируем быть 2–2,5 часа, а в Таре проведем большое мероприятие с ночевкой», — рассказал Александр Фабрициус..
Отметим, что поездка запланирована на 3 и 4 мая.
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