Барнаульцы могут сдать вторсырье в обмен на саженцы деревьев

Барнаульцев приглашают принять участие в акции по сбору вторсырья и получить саженцы деревьев, сообщает городская администрация.

В рамках экологической акции соберут макулатуру и полимерные отходы. Заявки на участие принимают до 25 апреля. В обмен на вторсырье участникам акции в мае выдадут саженцы деревьев.

Барнаульцев просят сортировать отдельно картон и бумагу, убирать скотч, скобы. Не принимаются тетрапаки, заламинированная бумага. Кроме того, полимерные отходы должны быть чистыми. Подробнее об акции читайте здесь.