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Барнаульцы могут сдать вторсырье в обмен на саженцы деревьев
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Барнаульцы могут сдать вторсырье в обмен на саженцы деревьев 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Барнаульцев приглашают принять участие в акции по сбору вторсырья и получить саженцы деревьев, сообщает городская администрация.
В рамках экологической акции соберут макулатуру и полимерные отходы. Заявки на участие принимают до 25 апреля. В обмен на вторсырье участникам акции в мае выдадут саженцы деревьев.
Барнаульцев просят сортировать отдельно картон и бумагу, убирать скотч, скобы. Не принимаются тетрапаки, заламинированная бумага. Кроме того, полимерные отходы должны быть чистыми. Подробнее об акции читайте здесь.
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