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Венесуэла хочет платить за российские автозапчасти своей криптовалютой
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Венесуэла хочет платить за российские автозапчасти своей криптовалютой
Аргументы и Факты
1 час назад
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Аргументы и Факты
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Венесуэла
хочет платить за автомобильные детали и запчасти, поставляемые из
России
, с помощью собственной криптовалюты «петро». Об этом заявил министр внешней торговли страны Хосе Виельма Мора, пишет
РИА Новости
.
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