Ещё
Венесуэла хочет платить за российские автозапчасти своей криптовалютой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Венесуэла хочет платить за российские автозапчасти своей криптовалютой 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Венесуэла хочет платить за автомобильные детали и запчасти, поставляемые из России, с помощью собственной криптовалюты «петро». Об этом заявил министр внешней торговли страны Хосе Виельма Мора, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты: последние новости
Дело против владельцев группы компаний «Сумма» возбуждено по трем статьям Газзаев предложил поднять в 10 раз цены на телевизионные права на игры РФПЛ Роскачество сообщило о доле фальсификата на рынке коньяка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
США восхитились российскими кораблями проекта 2216027
Кремль потребовал от Лондона извинений385
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»176
Эрдоган увел девушку у Путина ради фото122
Видео
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия
00:09
Эрдоган увел девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
«Аэрофлот» отозвал иск к жене Аршавина
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение