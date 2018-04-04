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Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже упал на 15,18 пункта
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Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже упал на 15,18 пункта
ИА Синьхуа
39 минут назад
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Париж, 3 апреля /
Синьхуа
/ — Сегодня при закрытии торговой
сессии на Парижской фондовой бирже индекс САС40 составил 5152,12 пункта, что оказалось на 15,18 пункта или 0,29 проц ниже показателя
предыдущего торгового дня. —0—
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