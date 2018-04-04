Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже упал на 15,18 пункта

Париж, 3 апреля / Синьхуа / — Сегодня при закрытии торговой

сессии на Парижской фондовой бирже индекс САС40 составил 5152,12 пункта, что оказалось на 15,18 пункта или 0,29 проц ниже показателя

предыдущего торгового дня. —0—