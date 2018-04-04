Криптосоюз: как ЕАЭС создает общую электронную валюту

Евразийский экономический союз выходит на рынок криптовалюты. Уже в ближайшее время в странах объединения могут появиться собственные блокчейн-токены, которые существенно уменьшат издержки для предпринимателей и упростят товарооборот в Союзе. «МИР 24» разобрался в амбициозном проекте ЕАЭС.

Отдельные страны-члены Союза следят за цифровыми валютами уже несколько лет, однако настоящий бум интереса к блокчейну начался лишь несколько месяцев назад. В российском Центробанке еще в декабре рассказывали о предварительных переговорах по созданию наднациональной валюты со странами ЕАЭС и БРИКС . Такой путь показался гораздо более выгодным, чем работа над запуском исключительно российского «крипторубля».

Премьер-министр председательствующей в Союзе РФ Дмитрий Медведев уже в феврале предложил всем странам объединения начать регулировать криптовалюту по единой модели. Применить технологию блокчейна, по его мнению, можно для создания «единого пространства электронного доверия». Если ее введут, то гражданин любой страны ЕАЭС сможет получать справки стандартного образца, действующие на территории всего объединения.

Действительно, принимать решение о создании единой криптосистемы нужно прямо сейчас. Рынки стремительно меняются, проводится цифровизация не только экономик стран первого мира, но и государств, находящихся в стадии развития. Криптовалюту невозможно игнорировать: то и дело в странах ЕАЭС всплывает тема создания своей блокчейн-системы, и речь не только о пресловутом «крипторубле». Например, в Кыргызстане активно ходят слухи о разработке обеспеченной золотом электронной валюты Golden Rock. Официальные власти подобную информацию отрицают, но сама возможность скорого создания национальной криптовалюты существует и нарастает с каждым днем.

Кроме того, постепенно начинают разниться законодательство в сфере регулирования криптовалюты. В России с ней хотят поступать одним образом, в Беларуси — другим. Такие массивные расхождения в законодательной базе в едином экономическом пространстве точно не приветствуются, поэтому ЕАЭС предстоит как можно быстрее «оседлать» новую технологию и договориться по поводу единого крипторынка.

Майнинг криптовалют

Суть технологии и риски

Сама наднациональная электронная валюта может помочь решить не одну проблему, связанную с конкуренцией юрисдикций. Сейчас, несмотря на унифицированную торговую политику и таможенное законодательство, в странах объединения достаточно сильно различаются налоговая система и денежная политика. Именно этот разрыв частично поможет закрыть наднациональная криптовалюта.

И это еще далеко не все плюсы. Директор по проектной деятельности Института Развития Интернета Арсений Щельцин в интервью «МИР 24» рассказал, что внедрение специальных блокчейн-токенов в ЕАЭС положительно скажется на множестве различных процессов и соглашений, в том числе в области энергетики, ретейлинга, медицины и так далее.

«Мы можем оптимизировать бизнес-процессы и тем самым сократить затраты на издержки. Скорее всего, во многих процессах это приведет к увеличению эффективности и уменьшению издержек до 10-15%. В этом, безусловно, заинтересованы страны Союза», — отметил Щельцин.

По его словам, для запуска такой системы, по сути, достаточно всего одного участника блокчейна в каждой из стран объединения, а вот повлияет она и на малый, и на средний, и на крупный бизнесы.

Есть, впрочем, и скептики: например, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в феврале заявлял, что в ведомстве до сих пор не понимают, зачем нужно введение транснациональной валюты. По его мнению, рубль может обслуживать любые транзакции между странами, а значит введение новых валют нецелесообразно. Позиция Минфина понятна, ведь именно это ведомство лоббирует законопроект «О денежных суррогатах», по сути запрещающее использование криптовалют в качестве платежного средства.

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Золотая жила или финансовый пузырь?

Главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик , в свою очередь, считает, что криптовалюты приносят с собой риски, в том числе подрыв суверенного права эмиссии и снижение эффективности денежно-кредитной политики каждого отдельного государство. При этом он считает, что в мире сейчас существует спрос на новые средства расчета и именно введение крупной, опирающейся на экономики нескольких стран электронной валюты поможет провести «дедолларизацию» в мире.

В целом страны объединения соглашаются с тем, что их ответ на криптовалютный феномен должен быть согласованным и системным. Конкретные шаги начнутся уже в ближайшее время. В первую очередь предстоит детально изучить опыт Беларуси — лидера ЕАЭС по нормативно-правовому регулированию технологии блокчейн. Там 28 марта отдельным декретом закреплено право резидентов Парка высоких технологий РБ на деятельность, связанную с криптовалютой, включая биржи и обменники.

Когда участники объединения обменяются опытом и придут к соглашению о месте блокчейна в современном мире, начнется длительный период создания и подписания всех нужных договоров о сотрудничестве. Лишь после этого в активную фазу вступит разработка транснациональной криптовалюты, включая возможное ICO (первичный выпуск монет на рынок).

Впрочем, даже если страны ЕАЭС в конечном итоге посчитают ненужным создание общего электронного денежного знака, все переговоры и наработки не пропадут зря: их смогут использовать для разработки единой блокчейн-системы, которая позволит существенно упростить если не экономические отношения, то как минимум жизнь рядовых граждан стран-участниц Союза.

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