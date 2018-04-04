Рынок акций Колумбии закрылся ростом, COLCAP прибавил 1,49%

Investing.com — Фондовый рынок Колумбии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов промышленности, финансов и услуг.

На момент закрытия на Колумбийской фондовой бирже COLCAP поднялся на 1,49%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса COLCAP по итогам сегодняшних торгов были акции Bancolombia Pf (CN:BIC_p1), которые подорожали на 880,0 п. (3,01%), закрывшись на отметке в 30.160,0. Котировки Grupo Argos SA (CN:ARG) выросли на 540,0 п. (2,87%), завершив торги на уровне 19.360,0. Бумаги Ecopetrol SA (CN:ECO) выросли в цене на 75,0 п. (2,87%), закрывшись на отметке 2.690,0.

Лидерами падения стали акции Canacol Energy Ltd (CN:CNE), цена которых упала на 430,0 п. (4,65%), завершив сессию на отметке 8.810,0. Акции Avianca Holdings Pf (CN:AVT_p) поднялись на 110,0 п. (3,68%), закрывшись на уровне 2.880,0, а Almacenes Exito SA (CN:IMI) снизились в цене на 580,0 п. (3,52%) и завершили торги на отметке 15.900,0.

На Колумбийской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1) превысило количество закрывшихся в минусе (0).

Фьючерс на фьючерс на кофе США С с поставкой в мае прибавил 0,21%, или 0,25, достигнув отметки $116,92. Что касается других товаров, цены на фьючерс на какао США с поставкой в мае снизились на 0,52%, или 13,00, до $2.473,50. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,02%, или 0,30, до отметки $1.337,00 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/COP выросла на 0,60% до 2.793,00, а котировки BRL/COP повысились на 0,63%, достигнув отметки 836,13.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,06% до 89,80.