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Военная помощь Прибалтике от США приведет к напряженности, считает депутат
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Военная помощь Прибалтике от США приведет к напряженности, считает депутат 

РИА Новости 49 минут назад
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Намерение США передать прибалтийским республикам военную помощь на 170 миллионов долларов приведёт к напряжённости у границ РФ, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Ранее Белый дом заявил о том, что США предоставят прибалтийским странам военную помощь на 170 миллионов долларов. Это должно укрепить возможность национальных вооруженных сил и национальных сил безопасности Эстонии, Латвии и Литвы.
"Это не сыграет большой роли в противостоянии против нашего государства. Очевидно, что это как муха против слона, эти прибалтийские государства. И вместе с тем виток напряжённости вблизи наших границ это, конечно же, породит", — сказал парламентарий РИА Новости.
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