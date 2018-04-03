Военная помощь Прибалтике от США приведет к напряженности, считает депутат

Латвии и Литвы. Ранее Белый дом заявил о том, что США предоставят прибалтийским странам военную помощь на 170 миллионов долларов. Это должно укрепить возможность национальных вооруженных сил и национальных сил безопасности Эстонии

"Это не сыграет большой роли в противостоянии против нашего государства. Очевидно, что это как муха против слона, эти прибалтийские государства. И вместе с тем виток напряжённости вблизи наших границ это, конечно же, породит", — сказал парламентарий РИА Новости.