Биткоин продолжает дорожать в краткосрочном тренде

Цена на биткоин (bitcoin) продолжает расти во вторник, в то время как аналитики по-прежнему считают этот рост краткосрочным и прогнозируют дальнейшее снижение курса криптовалюты, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.43 мск биткоин рос в цене на 6,66% — до 7,49 тысячи долларов. На бирже Bitfinex биткоин дорожал на 6,88% — до 7,468 тысячи долларов, на GDAX — на 7,06%, до 7,47 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также дорожают. Ethereum растет в цене на 6,28% — до 410,41 доллара, Ripple — на 9,06%, до 0,54 доллара, Bitcoin Cash — на 7,64%, до 716,4 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 281,3 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 45% всего рынка криптовалют.

Биткоин за вторник отыграл предыдущее падение и перешел границу в 7,4 тысячи долларов. Однако, как полагает директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" Андрей Коптелов, после короткого периода восстановительного роста, тренд опять изменится, и курс биткоина снова начнет снижаться в поисках очередного минимума.

"Технический анализ подтверждает высокую вероятность дальнейшего снижения курса биткоина, и поэтому некоторые игроки ожидают очередного "дна", чтобы войти на крипторынок на низких значениях и впоследствии заработать на восстановительном росте", — рассказал аналитик в комментарии РИА Новости.