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Воронежские власти пошли навстречу торговцам рынка на Димитрова
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Воронежские власти пошли навстречу торговцам рынка на Димитрова 

Вести Воронеж 22 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
Площадка станет законной. Торговцы рядов у Левобережного автовокзала отстояли свои рабочие места. Рынок на Димитрова не только не снесут, но и сделают законным. В мэрии решили пойти навстречу предпринимателям, с которыми воевали с 2015 года. Именно тогда администрация города попыталась демонтировать павильоны, правда, попытка оказалась безуспешной. Торговцы грудью встали на защиту рынка. Теперь чиновники и торговцы смогли договориться — площадку выставят на аукцион. Любой желающий сможет в нём поучаствовать. Однако, при проведении торгов в приоритете будут прежние продавцы рынка.
Так что, по сути, предприниматели смогут остаться на своих местах. Впрочем, их торговцам придётся благоустроить за свой счёт. — Отношения будут такие же, как и со всеми ярморочными площадками. Конкретно — договор на пять лет, на взаимовыгодных условиях. Для нас — это плата в бюджет. Для предпринимателей это гарантия того, что пять лет они будут располагаться на данной территории и вести хозяйствующую деятельность, — пояснил заместитель главы администрации Воронежа Алексей Антиликаторов.
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