Воронежские власти пошли навстречу торговцам рынка на Димитрова

Площадка станет законной. Торговцы рядов у Левобережного автовокзала отстояли свои рабочие места. Рынок на Димитрова не только не снесут, но и сделают законным. В мэрии решили пойти навстречу предпринимателям, с которыми воевали с 2015 года. Именно тогда администрация города попыталась демонтировать павильоны, правда, попытка оказалась безуспешной. Торговцы грудью встали на защиту рынка. Теперь чиновники и торговцы смогли договориться — площадку выставят на аукцион. Любой желающий сможет в нём поучаствовать. Однако, при проведении торгов в приоритете будут прежние продавцы рынка.