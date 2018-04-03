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Московская биржа заявила о соответствии индикаторов принципам IOSCO по итогам аудита
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Московская биржа заявила о соответствии индикаторов принципам IOSCO по итогам аудита 

Прайм 41 минуту назад
МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Московская биржа заявила о соответствии рассчитываемых финансовых индикаторов принципам Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO MMoU) по итогам ежегодного аудита.
Проверка соответствия проводилась в отношении индексов акций, облигаций, фиксингов (включая MOEX USD/RUB FX FIXING), индексов активов пенсионных накоплений, индикаторов рынка репо и свопов, а также кривой бескупонной доходности государственных облигаций России, которые по итогам проверки были включены в заявление о соответствии в 2018 году.
"Московская биржа завершила ежегодный аудит финансовых индикаторов, рассчитываемых биржей, в части соответствия принципам IOSCO… Результаты аудита подтверждают прозрачность индекс-менеджмента, высокое качество формирования, расчета и раскрытия информации по индикаторам, наличие внутренних процедур контроля над процессами создания, разработки, распространения индикаторов и взаимодействия с пользователями", — говорится в опубликованном на сайте бирже сообщении.
IOSCO была создана в 1974 году, штаб-квартира организации находится в Мадриде. В организацию входят 214 участников. Цели и принципы регулирования рынков ценных бумаг используют для регулирования национальных фондовых рынков большинство развитых стран.
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