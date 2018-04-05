Известные российские бизнесмены в марте прилетали в США. Могли ли их вызывать на допросы?

Михаила Прохорова и Самолеты троих российских крупных предпринимателей в марте прилетали в США . Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт Flightradar24, который отслеживает передвижение лайнеров в онлайн-режиме. Судя по этим данным, в Штатах побывали бизнес-джеты Романа Абрамовича Виктора Вексельберга . Это сообщение имеет важность с учетом публикаций американских СМИ о новых санкциях и допросах российских предпринимателей.

В четверг сразу несколько американских СМИ анонсировали новые санкции против российских бизнесменов. Подробности, равно как и имена, журналисты не привели. Когда их объявят, тоже пока неизвестно: по одним данным 5 апреля, по другим — просто в конце недели.

CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что команда спецпрокурора США Роберта Мюллера допросила двух российских предпринимателей, которые побывали в США в последние недели. Якобы у одного из бизнесменов досмотрели его электронные устройства, а второго задержали во время поездки в Штаты.

Представитель Абрамовича отказался от комментариев, но источник, близкий к бизнесмену, сообщил, что его не допрашивали в США. Представители остальных бизнесменов пока не ответили на запросы РБК. Вот что говорит о новых взаимоотношениях российских бизнесменов и американских властей глава адвокатской компании «Трещев и партнеры» Александр Трещев:

Александр Трещев глава адвокатской компании «Трещев и партнеры» «Я не только думаю, но и знаю, что было допрошено уже гораздо больше российских представителей, просто не все об этом хотят заявлять. Некоторые прямо стремятся сами найти лоббистов, адвокатов или советников, которые были когда-то, работали в Госдепе и имеют отношение сегодня к тем верхам, которые принимают решения, кого и как допрашивать, опрашивать, потому что все они в списке, и все хотят из него выпасть. По одной простой причине понимается серьезность такого положения, когда это чревато не только какими-то неприятностями, что тебя могут задержать на какое-то время для того, чтобы допросить. Тебя могут задержать, твои активы могут заморозить и просто банально экспроприировать. Все к этому идет, поэтому три вот этих человека, я думаю, что не все они были застигнуты врасплох. Многие специально ехали на эти беседы, понимая, что лучше явиться самим, чем когда тебя просто где-то остановят. Я не думаю, что они хотели, чтобы российские власти или вообще кто-то знал, кто они. Приходится смотреть, и сегодня это так все просто сделать, кто в это время находился в Нью-Йорке . Эти процессы будут продолжаться. Сейчас готовятся новые более серьезные дополнения к санкционному списку, а самое главное — меры, поэтому, конечно, все спешат, а кого-то застают врасплох.».