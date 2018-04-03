Жителям Северной Осетии выплатят компенсации за сдачу оружия

Северной Осетии с 15 по 25 апреля пройдет акция по добровольной сдаче оружия, боеприпасов и взрывчатки. Республиканские власти будут выплачивать за сданное оружие компенсации.

«Для проведения акции в республиканском бюджете на 2018 год заложена сумма в 500 тысяч рублей, сообщает ТАСС

В 2017 году в аналогичной акции приняли участие 18 жителей республики. Им было выплачено в общей сложности 150 800 рублей. В феврале-марте этого года также уже выплачивались компенсации, тогда жители получили 106 500 рублей.

Акции по добровольной сдаче оружия возобновились в Северной Осетии в 2015 году, после десятилетнего перерыва.