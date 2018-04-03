Биржевые цены на бензин побили рекорд 

Стоимость автобензина в России побила исторический рекорд в оптовом звене: биржевая цена тонны Аи-92 достигла 44 233 рублей, тонна Аи-95 — ровно 46 тысяч (национальный индекс). На заправках рост оптовых цен еще не сказался, но с приближением высокого сезона и ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) медленный рост неизбежен, считают эксперты.
С начала года оптовые цены на автобензин выросли на 9-12 процентов, у максимумов также держатся летний и межсезонный дизель. Фактически индексы вернулись к уровням конца ноября — начала декабря 2017 года. Тогда Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратила внимание компаний на резкий рост индексов, после чего компании увеличили объем предложения и опустили цену. Сейчас идет обратный процесс.
На сетевых заправках, по данным ЦДУ ТЭК, за прошлую неделю литр бензина подорожал на 3-5 копеек, летний дизель — сразу на 80 копеек. Изменений нет только в Северо-Кавказском округе. Владельцы независимых АЗС в очередной раз бьют тревогу. Так, гендиректор агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов предупредил, что из-за убыточности бизнеса АЗС средняя розничная цена может начать расти на 20-50 копеек в неделю.
Перед высоким летним сезоном всегда начинается постепенный рост цен, который достигает пика в июне-июле. Чтобы подготовить к этому внутренний рынок и комфортно пройти весенние ремонты на НПЗ, минэнерго рекомендовало нефтекомпаниям к 1 апреля увеличить запасы бензина до 2,1 миллиона тонн, но они не полностью выполнили рекомендацию, накопив более 1,8 миллиона тонн, сообщили "РГ" в минэнерго. Ситуацию на рынке обсудят на заседании Биржевого комитета в эту среду, но в минэнерго заверили, что запасы с учетом планов компаний по производству "полностью удовлетворят потребности в топливе в субъектах РФ в период ремонтов на НПЗ и сезонного роста спроса на автомобильный бензин".