Лидеры по объемам текущего строительства сменились в пяти регионах 

По состоянию на 1 апреля лидеры ТОП застройщиков сменились в пяти регионах: в Ханты-Мансийском автономном округе, Челябинской области, Хабаровском крае, Республике Крым и Чеченской Республике. ТОП застройщиков Ханты‑Мансийского автономного округа — Югра по текущему строительству возглавил застройщик ССТ, который поднялся в ранжировании по сравнению с предыдущим ТОП на одну позицию. Лидер региона увеличил объем текущего строительства на 5 069 м² (с 192 885 до 197 954 м²) и расширил долю на рынке до 22,89% (было 22,52%). ГК Эйнком, которая в прошлом месяце занимала первое место, опустилась на вторую строку, сохранив объем текущего жилищного строительства 197 623 м² и сократив долю на рынке до 22,86% (было 23,07%). ТОП‑5 застройщиков Ханты‑Мансийского автономного округа — Югра по объему текущего строительства на 1 апреля 2018 года В Челябинской области ТОП застройщиков по текущему строительству возглавила ГК Серебряный ключ. Она поднялась в ранжировании по сравнению с предыдущим ТОП сразу на две позиции. Объем текущего строительства группы вырос на 53 541 м² (с 107 696 до 161 237 м²), а доля на рынке — до 10,62% (было 7,99%). Второе место досталось застройщику ЭкоСити, который уменьшил объем текущего жилищного строительства на 2 026 м² (с 135 416 до 133 390 м²), а долю на рынке — до 8,78% (было 10,05%). ТОП‑5 застройщиков Челябинской области по объему текущего строительства на 1 апреля 2018 года По Хабаровскому краю ТОП по текущему строительству возглавил СХ Грант. В прошлом месяце этот девелопер занимал второе место. Он сохранил объем текущего строительства в размере 87 516 м², увеличив при этом долю на рынке до 15,06% (было 12,85%). Лидер прошлого месяца ГВСУ №6 (бывший Дальспецстрой, о проблемах которого не раз писал портал ЕРЗ) выбыл из ТОП в связи с остановкой строительства его объектов суммарной площадью жилых единиц 112 541 м². ТОП‑5 застройщиков Хабаровского края по объему текущего строительства на 1 апреля 2018 года ТОП застройщиков Республики Крым по текущему строительству возглавила ГК Монолит, которая поднялась в ранжировании по сравнению с предыдущим ТОП на одну строку. Лидер региона увеличил объем текущего строительства на 13 644 м² (с 71 958 до 85 602 м²) и долю на рынке до 22,98% (было 20,88%). ГК Владоград, которая занимала первую строку в прошлом месяце, опустилась на второе место. Она сохранила объем текущего жилищного строительства 72 197 м² и уменьшила долю на рынке до 19,39% (было 20,95%). ТОП‑5 застройщиков Республики Крым по объему текущего строительства на 1 апреля 2018 года В Чеченской Республике ТОП по текущему строительству возглавил застройщик Капитал, который впервые вошел в ТОП по региону. Объем текущего строительства нового регионального лидера жилищного строительства составляет 34 650 м², что соответствует доле на рынке в размере 31,07%. Лидер прошлого месяца Юг-Строй сохранил объем текущего жилищного строительства на уровне 29 673 м² и уменьшил долю на рынке до 26,61% (было 35,50%). ТОП застройщиков Чеченской Республики по объему текущего строительства на 1 апреля 2018 года