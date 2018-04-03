Лидеры по объемам текущего строительства сменились в пяти регионах

Единый реестр застройщиков: последние новости

Росстат уточнил объем ввода жилья в 2017 году: он составил 79,2 млн кв. м (графики)

В дорожные карты добавят сведения о продлении разрешений на строительство и внесении изменений в проектные декларации долевых долгостроев

Трагедия в Кемерово как следствие системных ошибок в отрасли: мнение эксперта