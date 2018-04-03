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«Ограничение конкуренции на рынке долевого строительства приведет к росту цен»
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«Ограничение конкуренции на рынке долевого строительства приведет к росту цен» 

РИА «ФедералПресс» 56 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Закон, защищающий права участников долевого строительства, серьезно повлияет на строительный рынок. Застройщики для привлечения средств дольщиков должны выполнить ряд существенных условий. Некоторые из них приведут к подорожанию жилья — прогнозируют увеличение стоимости квартир от 50 до 100%.
Так, требование, согласно которому опыт работы стройкомпании должен быть не менее трех лет, практически закрывает дорогу на рынок новым игрокам, а любое ограничение конкуренции приводит к росту цен. Требование об обязательном наличии на счете 10% от стоимости объекта еще до начала строительства, притом что резерв должен оставаться в неприкосновенности на весь срок строительства, а средства замораживаются очень значительные, также изгонит с рынка многие компании. В первую очередь те, которые не обладают значительными финансовыми запасами и испытывают недостаток оборотных средств. Еще одно требование закона, изгоняющее с рынка малые компании, касается минимального уставного капитала. Его размер прямо пропорционально зависит от площади планируемого объекта.
Но самое сильное влияние, с моей точки зрения, окажет требование о замораживании денег дольщиков на эскроу-счетах. Получается, что теряется сам смысл привлечения средств дольщиков — их все равно нельзя использовать на строительство. Безусловно, от этого выиграют банки, ведь девелоперы будут кредитоваться под проценты, а не использовать беспроцентную ссуду от участников долевого строительства.
Закон уже принят, поэтому остался один путь — добиваться внесения в него поправок, которые предотвратят рост цен на квадратные метры. В системе торгово-промышленных палат постоянно ведется работа по оценке регулирующего воздействия законодательных актов на бизнес. Есть успешные примеры пересмотра решений, которые ухудшают деловой климат. Мы работаем и над уменьшением административной нагрузки на предпринимателей.
В результате удалось добиться сокращения сроков рассмотрения документов, в частности, выдачи разрешений на строительство, снизить количество плановых проверок бизнеса. Сейчас нужно собраться всем вместе — застройщикам, девелоперам и представителям власти, в том числе на площадке торгово-промышленной палаты, чтобы выработать предложения, которые позволят снизить негативные последствия и избежать возможного роста цен на жилье из-за снижения количества участников рынка».
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