Путин рассказал о товарообороте между Россией и Турцией в 2017 году

"Отрадно, что по итогам 2017 года товарооборот между нашими странами увеличился на внушительные 40%, до 22 миллиардов долларов. Убежден, что это далеко не предел", — сказал Путин на заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией.

Седьмое заседание совета под председательством президентов России и Турции проходит в Анкаре.

"Наша страна увеличивает объемы взаимных капиталовложений, встречные и прямые инвестиции приближаются к 10 миллиардам долларов с каждой стороны", — сказал президент РФ.

По словам Путина, турецкие партнеры подготовили насыщенную повестку дня заседания, в рамках которого предстоит обсудить весь комплекс вопросов двустороннего взаимодействия, наметить конкретные планы на перспективу.

"Отмечу, что на Совет сотрудничества возложена важная задача: обеспечивать координацию российско-турецкого партнерства в самых различных областях на принципах взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга", — сказал президент РФ.

Он заметил, что в преддверии нынешнего заседания совета было проведено большое количество контактов на различных уровнях, «в ходе которых открыто и конструктивно обсуждались двусторонние и международные вопросы, оперативно решались возникающие проблемы».