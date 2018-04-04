Рынок акций Норвегии закрылся падением, Oslo OBX снизился на 1,29%

Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов биотехнологий и фармацевтики, СМИ и технологий и оборудования.

На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX подешевел на 1,29%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции Statoil ASA (OL:STL), которые подорожали на 0,6 п. (0,30%), закрывшись на отметке в 185,0. Котировки Subsea 7 (OL:SUBC) выросли на 0,2 п. (0,18%), завершив торги на уровне 99,9. Бумаги Aker BP ASA (OL:AKERBP) подешевели на 0,40 п. (0,19%), закрывшись на отметке 213,40.

Лидерами падения стали акции Golden Ocean (OL:GOGLT), цена которых упала на 3,65 п. (6,07%), завершив сессию на отметке 54,92. Акции Questerre Energy (OL:QEC) поднялись на 0,30 п. (5,10%), закрывшись на уровне 5,49, а Grieg Seafood (OL:GSFO) снизились в цене на 3,35 п. (4,49%) и завершили торги на отметке 71,20.

На фондовой бирже Осло количество подешевевших бумаг (148) превысило количество закрывшихся в плюсе (39), а котировки 20 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 0,55%, или 0,35, достигнув отметки $63,16 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,68%, или 0,46, до $67,66 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,13%, или 1,70, до отметки $1.339,00 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK выросла на 0,00% до 9,6185, а котировки USD/NOK упали на 0,17%, достигнув отметки 7,8247.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,13% до 89,73.