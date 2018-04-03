Отраслевой союз: экспорт органической продукции может вырасти в сотни раз

МОСКВА , 3 апр — РИА Новости . Экспорт органической продукции из России сейчас составляет лишь 20 миллионов долларов, но к 2030 году после принятия закона об органическом сельском хозяйстве он может вырасти в сотни раз — до 15 миллиардов долларов в год, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко.

Во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий правовые основы регулирования отношений в сфере производства органической продукции. В частности, документ определяет, какая продукция имеет право называться органической, а также принципы ее производства, полномочия органов власти. Производители такой продукции смогут в добровольном порядке сертифицировать свое производство.

Сведения о производителях и видах производимой ими продукции будут содержаться в едином госреестре. Эта информация будет находиться в открытом доступе, а включенные в него производители смогут рассчитывать на господдержку. Российские власти ожидают, что принятие закона поможет в развитии как производства, так и экспорта органической продукции.

"Сейчас объем экспорт российской органической продукции невелик, мы его оцениваем в сумму в лучшем случае 20 миллионов долларов…. Совокупный объем экспорта, которого могла бы Россия достичь к 2025-2030 годам, составляет по самым скромным подсчетам порядка 15 миллиардов долларов", — сказал Мироненко.

"У российского экспорта … хорошие перспективы, но надо очень грамотно работать по представлению российской продукции и ее продвижению на рынки", — добавил он. По словам главы союза, проект может помочь экспорту отечественных продуктов по нескольким направлениям, например, через запуск механизма взаимного признания нацсертификатов органической продукции.