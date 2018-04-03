Минфин Франции поддержит реформы Макрона

Москва, 3 апреля — «Вести. Экономика». Министр финансов Франции пообещал продвигать идеи президента Эммануэля Макрона по модернизации экономики на фоне начавшейся в стране волны забастовок, которые наносят вред транспортному сообщению, передает Reuters.

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр. EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

Глава министерства финансов Бруно Ле Мэр сказал, что правительство не отступит от экономических реформ, которые, по его словам, помогли сделать 2017 год лучшим годом для иностранных корпоративных инвестиций во Франции с 2001 года. "Это самое яркое доказательство того, что Франция вернулась, динамика продолжается, и мы сделаем все, чтобы повысить эту динамику", — сказал Ле Мэр во время презентации об иностранных инвестициях во Францию. Около 1300 иностранных инвестиций в прошлом году помогли создать почти 33,5 тыс. рабочих мест во Франции, тогда как общий объем иностранных инвестиций вырос на 16% по сравнению с 2016 годом. Компании из США обогнали немецкие фирмы в качестве главного источника инвестиций, при этом количество американских инвестиций выросло на 26% за год, тогда как немецкие инвестиции увеличились только на 9%. Высокие налоги и жесткие законы о труде Франции долгое время ухудшали имидж страны для иностранных инвесторов, но ситуация должна измениться, поскольку Макрон своими реформами упроситл найм и увольнение работников, а также взял на себя обязательства по сокращению корпоративных налогов до среднего в ЕС уровня. Французская экономика продемонстрировала свой лучший ежегодный рост с 2011 года в прошлом году, увеличившись на 2%, а высокий уровень безработицы начал снижаться. Несмотря на то, что Макрон проводит реформы, с которыми его предшественники не справились, он сталкивается с растущим вызовом со стороны профсоюзов в стране, где напряженность в сфере труда уже давно удерживает правительство от проведения чувствительных изменений. Забастовки во Франции ранее серьезно навредили железнодорожному движению во Франции, эти протесты станут жестким испытанием для решимости Макрона в плане проведения реформ.