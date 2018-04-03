Мильнер выбыл из топ-50 самых успешных венчурных инвесторов по версии Forbes

Американский журнал Forbes опубликовал The Midas List («список Мидаса») — ежегодный рейтинг 100 самых успешных венчурных инвесторов мира. В этот рейтинг издание включает бизнесменов, которые удачно инвестировали в стартапы, превратившиеся впоследствии в крупные технологические компании. Единственный россиянин в списке Юрий Мильнер не попал в топ-50 рейтинга. В этом году он занял 52 строчку рейтинга.

В 2015 г. Мильнер был на 20 месте рейтинга. В 2016 г. — на 17 месте. В 2017 г. Мильнер поднялся на 15 строчку.

Американский Forbes называет Мильнера «самым влиятельным российским инвестором в технологии». В 2009–2010 гг. основанный Мильнером и Алишером Усмановым фонд DST купил миноритарный пакет акций Facebook. После этого DST вкладывал деньги во многие зарубежные активы — Spotify, Groupon, Twitter, Zynga, Alibaba и др.

Возглавил «список Мидаса» в этом году партнер фонда Sequoia Capital Нил Шэнь. На втором месте — партнер венчурной фирмы Benchmark Билл Герли. Замыкает первую тройку партнер фонда Sequoia Capital Джим Гетц, который лидировал в рейтинге предыдущие четыре года.