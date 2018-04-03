Обращение криптовалют в России протестируют «регулятивные песочницы»

В 2017 году Президент России Владимир Путин поручил добиться всеобщей цифровой грамотности, чтобы наша страна стала одним из лидеров в мире новых технологий. Для достижения этой цели в конце марта Правительство выделило более трёх миллиардов рублей на реализацию первых этапов программы «Цифровая экономика», а в Госдуму были внесены несколько законопроектов, регулирующих отрасль. Правда, что такое майнинг и блокчейн до сих пор понимают далеко не все россияне. Чтобы помочь в ликвидации цифровой безграмотности, « Парламентская газета » запустила новый проект — открытые семинары для журналистов, на которых ведущие эксперты в сфере цифровой экономики будут объяснять, что представляют собой новые технологии и «с чем их едят».

Образовательные семинары на площадке пресс-центра издания будут проходить регулярно, начал лекцию зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий Сазонов . «Такие встречи необходимы, чтобы в обществе не было дисбаланса по восприятию информации о цифровых технологиях, в первую очередь технологии блокчейн. Важно, чтобы о новых финансовых инструментах знало и старшее поколение, поэтому журналисты, пишущие об этой теме, должны доносить информацию максимально доступно», — отметил депутат.

Всё, что вы хотели знать о биткоине

Термин «криптовалюта» в отношении электронных денег, не подкреплённых никакой наличностью, появился сравнительно недавно — в 2009 году. Применяться он начал после появления платёжной системы «Биткоин». Именно эта валюта сегодня претендует на звание самой популярной.

Криптовалюта — это новое поколение децентрализованных цифровых денег, созданных и работающих только в сети Интернет. Как правило, её никто не контролирует, эмиссия происходит посредством работы миллионов компьютеров по всему миру с использованием программы для вычисления математических алгоритмов. Иными словами, если государственную валюту выпускает Центральный банк страны, то цифровые деньги выпускаются одновременно на всех компьютерах, которые присоединились к системе, пояснил глава Экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Государственной Думе Алексей Мостовщиков. Именно поэтому ни одно учреждение в мире не может контролировать биткоин.

Однако с развитием рынка в мире появились электронные монеты, которые уже не подпадают под классическое понятие «криптовалюта». В их числе, например, Petro, обеспеченный запасами нефти в Венесуэле , или Ripple, выпущенный и, по сути, контролируемый одной компанией.

За криптовалюту в Сети сегодня можно приобрести практически всё, что угодно: от пиццы до автомобиля и недвижимости. Более того, цифровые деньги сегодня активно торгуются на биржах. А в декабре прошлого года на Чикагской бирже опционов (СВОЕ) стартовали первые торги фьючерсами на биткоин.

Блокчейн сохранит историю всех действий с криптовалютой

Технология блокчейна придумана для работы с интернет-валютой — с её помощью пользователи производят транзакции, отправляют или меняют криптовалюту на что-либо. Блокчейн позволяет сохранить историю всех действий с цифровыми деньгами — все произведённые транзакции объединяются в блоки, которые формируют непрерывную цепочку.

Собственно, «цепь блоков» — дословный перевод названия технологии с английского языка, напомнил председатель Экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Госдуме Артём Кольцов. Эта цепочка остаётся на компьютерах всех участников системы, причём она считается тем более достоверной, чем больше в ней блоков: всё дело в том, что при изменении любого из блоков меняется и вся цепочка. А блоки создают сами пользователи Сети, за что и получают биткоины.

Криптовалюту добывают «шахтёры»

Главный способ получить биткоины, эфириум и многие другие популярные криптовалюты — осуществлять майнинг (майнер в переводе с английского — «шахтёр»). Из-за этого очень часто можно услышать, что майнеры «добывают» криптовалюту. Эксперты, впрочем, с этим не совсем согласны — через переводы цифровой валюты майнеры поддерживают работоспособность Сети, за что и получают вознаграждение.

Иными словами, майнеры получают монеты за то, что их компьютеры решают задачи, предложенные программой. Собственно, это стимулирует граждан хранить на электронных устройствах систему «Биткоин», которая, в свою очередь, за счёт этого и существует.

Однако бизнес на блокчейне предусматривает не только майнинг, заметил Артём Кольцов. «Второе направление заработка на этой технологии — это изобретения, создание новых сетей, возможность хранения информации на любых, не обязательно централизованных серверах», — сообщил он. А третий и самый интересный вариант заработка на блокчейне — работа с биржами, привлечение денежных средств с помощью криптовалюты на свои стартапы (ICO) и различные обменные операции, которые позволяют менять цифровую валюту на доллары.

Не контролировать — не значит не регулировать

Тот факт, что цифровые деньги нельзя контролировать, не говорит о том, что система не требует регулирования — российское законодательство уже активно развивается в этом направлении, сообщил депутат Дмитрий Сазонов. Сейчас в Госдуму внесён законопроект «О цифровых финансовых активах», который законодательно закрепит в России понятие «криптовалюта», и документ, определяющий правовые основы деятельности операторов инвестиционных платформ по организации розничного финансирования (краудфандинга). «Инициативы должны быть приняты уже в этом году», — отметил парламентарий. При этом чересчур зарегулированной эта сфера цифровой экономики не будет: накануне первый вице-премьер Правительства Игорь Шувалов выступил за «мягкое регулирование» сферы новых финансовых инструментов, напомнил Сазонов.

А чтобы Россия стала площадкой для привлечения цифровых инвестиций, в стране должны появиться «регулятивные песочницы» — территории с упрощённым режимом для свободного обращения биткоина и других валют. Отвечая на вопрос «Парламентской газеты» о субъектах, которые могут стать «пилотами» для таких проектов, Сазонов отметил, что инициатива в первую очередь должна исходить от местных властей. Однако в силу естественного температурного режима для майнинга хорошо подходит Сибирь. «Подойдут и регионы, где есть свободные энергетические мощности, как например в Иркутской области », — сказал парламентарий.

О своём желании стать пилотным регионом для внедрения в обращение цифровых валют уже заявили и в Удмуртии . «Кроме того, такие намерения есть и в Калининградской области , — рассказал Алексей Мостовщиков. — Власти субъекта намерены планомерно снижать энерготарифы и перевести некоторые процессы на технологию блокчейн».

Египте биткоин запрещают законы шариата

Наша страна входит в 75 государств мира, которые находятся на стадии разработки законодательства в сфере регулирования криптовалют, пояснила старший преподаватель Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве России Венера Шайдуллина. Тех, кто уже принял соответствующие законы в сфере новых финансовых инструментов, не так уж много — всего 44 государства. Там электронная валюта чаще всего приравнена к ценным бумагам.

Подойдут и регионы, где есть свободные энергетические мощности, как например в Иркутской области.

Ещё 85 стран «крипту» не регулируют никак — это связано с технологическим отставанием: в той же Африке большинство жителей вовсе не имеют доступа в Интернет. Наконец, 24 страны ввели запрет на оборот цифровых денег. Это, по словам Шайдуллиной, связано не только с отсутствием законодательной базы, но и с местными обычаями. В Египте, к примеру, законы шариата не позволяют осуществлять оборот криптовалюты.

Первый открытый семинар о новых финансовых технологиях был «пробой пера» — в дальнейшем встречи с журналистами станут регулярными, а предмет обсуждения определят сами слушатели. Следующая лекция будет посвящена уже конкретному вопросу — сейчас больше всего вопросов, по словам экспертов, связано с регулированием ICO. Заявки на темы, пожелания и комментарии можно отправлять на сайт проекта: openseminar.su.