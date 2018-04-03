Новый хардфорк Ethereum (ETH) сделает ASIC-добычу бессмысленной

Новость о том, что Bitmain уже разработала специализированные интегральные схемы для добычи Ethereum, порядком всколыхнула криптосообщество. Разумеется, майнерам такие новости понравиться не могли, ведь под угрозу поставлены все их инвестиции в дорогостоящие видеокарты. Если на рынке появятся «асики» по добыче Ethereum, то вторичный рынок может захлебнуться под лавиной БУ-оборудования для ферм, которое окажется бесполезным. Команда энтузиастов предложила создать еще один хардфорк Ethereum, который окажется не по зубам никакому ASIC.

В создании хардфорка может принять участие один из разработчиков Ethereum Влад Замфир. В своем твиттер-аккаунте Замбир предложил голосование, которое должно выявить число сторонников нового хардфорка, который будет несовместим с алгоритмом PoW Ethash.. Голосование все еще продолжается, и пока превалирует часть майнеров, поддерживающая новый хардфорк (около 55% проголосовало «за»). Настроенных категорически против около 14%, 10% сочли создание новой криптовалюты сложным и хлопотным делом, и, наконец, оставшиеся 20% предпочитают услышать, что это будет за криптовалюта и какие плюсы и минусы она будет нести.

Замфир также поясняет, что вопрос о создании хардфорка будет обсуждаться только если число заинтересованных пользователей окажется достаточно велико. Вместе с тем борьба с ASIC-адаптерами, нацеленными на одну криптовалюту и один алгоритм может осуществляться при помощи обновлений самого алгоритма. Иногда для нейтрализации особенностей алгоритма «асикам» будет достаточно обновления прошивки, но не исключено, что алгоритм изменится так сильно, что будет несовместим с интегральными схемами на аппаратном уровне.