Проблемы компании Tesla усугубляются

Investing.com — Компания Tesla попала в негативный цикл.

По мере снижения стоимости акций, растет беспокойство о ее способности к рефинансированию.

Поскольку нарастает беспокойство относительно рефинансирования, акции снижаются дальше.

Бумаги Tesla только что перенесли самое сильное месячное снижение с момента выхода на IPO 7 лет назад.

22%-е снижение случилось в беспокойный период для компании: ДТП с летальным исходом с участием автомобиля Тесла; недостаточная скорость производства седана Model 3, отзыв некоторых автомобилей Model S и снижение кредитного рейтинга Moody's.

Tesla, которая ежегодно сжигает огромное количество средств, в следующем году добавит десятки миллионов долларов к своей долговой нагрузке. Возникает вопрос, сможет ли компания привлечь новые средства по выгодной цене.