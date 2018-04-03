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Проблемы компании Tesla усугубляются
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Проблемы компании Tesla усугубляются 

Investing.com Россия 1 час назад
Investing.com — Компания Tesla попала в негативный цикл.
По мере снижения стоимости акций, растет беспокойство о ее способности к рефинансированию.
Поскольку нарастает беспокойство относительно рефинансирования, акции снижаются дальше.
Бумаги Tesla только что перенесли самое сильное месячное снижение с момента выхода на IPO 7 лет назад.
22%-е снижение случилось в беспокойный период для компании: ДТП с летальным исходом с участием автомобиля Тесла; недостаточная скорость производства седана Model 3, отзыв некоторых автомобилей Model S и снижение кредитного рейтинга Moody's.
Tesla, которая ежегодно сжигает огромное количество средств, в следующем году добавит десятки миллионов долларов к своей долговой нагрузке. Возникает вопрос, сможет ли компания привлечь новые средства по выгодной цене.
По данным Moody's, Tesla сталкивается с «давлением ликвидности», в то время как Morgan Stanley (NYSE:MS) утверждает, что «падение цены акций может стать самореализующимся сценарием, что еще больше повысит волатильность стоимости акций».
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