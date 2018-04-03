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«Коммунисты России» устроили акцию протеста в КЧР
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«Коммунисты России» устроили акцию протеста в КЧР 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Члены КПКР планируют устроить акцию протеста в Черкесске, сообщает ФедералПресс.
Участники массовой акции, запланированной в КЧР будут требовать расследования по факту нарушений на выборах президента.
Напомним, что ранее Максим Сурайкин уже подал в Центризбирком, Следственный комитет и прокуратуру обращения с аналогичными требованиями.
Сейчас активисты партии решились на голодовку, которую руководство партии не поддерживает. Они собираются начать протест спустя месяц после проведения голосования, дождавшись окончания сроков рассмотрения жалоб.
Наблюдатели собираются продолжать протест до тех пор, пока власти не займутся делом о нарушениях.
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