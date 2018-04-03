«Коммунисты России» устроили акцию протеста в КЧР

Члены КПКР планируют устроить акцию протеста в Черкесске , сообщает ФедералПресс

Участники массовой акции, запланированной в КЧР будут требовать расследования по факту нарушений на выборах президента.

Сейчас активисты партии решились на голодовку, которую руководство партии не поддерживает. Они собираются начать протест спустя месяц после проведения голосования, дождавшись окончания сроков рассмотрения жалоб.

Наблюдатели собираются продолжать протест до тех пор, пока власти не займутся делом о нарушениях.