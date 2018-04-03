Как верёвочке ни виться

Москва , 3 апреля — «Вести. Экономика» Нисходящая коррекция на мировых фондовых биржах продолжается — и, в отличие от февральского быстрого обвала котировок, на этот раз вступила в более затяжную фазу. Спад котировок эксперты склонны объяснять сейчас в первую очередь идущими «торговыми войнами». А главное — многих, естественно, волнует вопрос: последует ли вообще за этим спадом хотя бы в горизонте 2-3 ближайших месяцев новая волна роста? И существует ли сколько-нибудь заметная вероятность того, что годовые максимумы по основным американским и европейским индексам и акциям уже были показаны, и что рынок больше в течение года к ним приблизиться не сможет? Сегодня на эту тему рассуждает шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв

Рынки подчас ведут себя иррационально до определённой степени, особенно когда речь идёт именно о фондовых площадках. Однако анализировать в долгий срок к сменяющие друг друга на рынке эмоции и комплексы не слишком продуктивно, так что обратимся к логике. С чем в содержательном плане была связана мощная коррекция вниз, продолжавшаяся до 10 февраля? В первые 2 дня (29-30 января), когда спад котировок только начинался и был небольшим, коррекция носила очевидно чисто технический характер, связанный с очередным перегревом рынка. «Безнаказанно» вырасти на 12.5%, не имея для этого серьёзного «топлива», просто невозможно, но ведь именно так и произошло с индексом широкого рынка S&P500 в период с 15 ноября 2017 по 29 января 2018, а технологический индекс Nasdaq поднялся и вовсе на целых 10% — не за 2,5 месяца, а меньше чем за месяц, только с начала января. Единственным же основанием по сути для такого быстрого подъёма стал принятый под Рождество, но и без того без малого год ожидаемый закон о налоговой реформе Трампа. Естественно, что неоправданное ускорение в росте сменилось таким же быстрым падением при первых же признаках, что в течение 1-2 торговых сессий акции «клюют» вниз.

Ссылки по теме

Трамп заявил о сильной экономике на фоне краха рынка Кто выиграет от налоговой реформы в США ? Инвесторы лишились привычного заработка. Почему? Другое дело, что в те первые 2 дня технически-формально этот небольшой по размеру спад мало чем отличался от точно таких же небольших 2-3 дневных спадов 23-25 октября или 4-6 декабря 2017. Формальный же поводом к началу более быстрого обвала, во время которого индексы и отыграли назад все достижения зимних месяцев, был в действительности более чем странным: реакция на лучшие, чем ожидалось цифры роста по зарплате +0.3% месяц к месяцу в вышедшем 2 февраля отчёте по рынку труда США. Можно сказать, что поначалу малая техническая коррекция наложилась тогда на некий театр абсурда — когда продолжающийся, но всё ещё медленный спад котировок, рыночные «гуру» из новостных лент попытались связать именно с вышедшими хорошими данными. Они быстро породили цепочку: рост зарплат оставался слабым звеном, «благодаря» которому ФРС якобы и медлит с подъёмом процентных ставок — но раз слабое звено становится сильным, то ставки поднимут быстрее. Возможно, не 3, а 4 раза в году, деньги станут дороже, и фондовый рынок может испытать нехватку средств. В действительности, не забавно ли: из-за возможной разницы в процентных ставках в четверть процента устраивать на фондовом рынке дикую распродажу? При том что масса дешёвых денег течёт на фондовые рынки по-прежнему и из Японии , и из Швейцарии∎ Но тут ещё и новый председатель ФРС, которому попытались приписать некоторую магию более волевых решений, и худшие чем ожидалось цифры в отчётности нескольких компаний. Всё вместе и сработало — недолго, но мощно. Весь медленно шедший зимний рост котировок был отыгран вниз за считанные дни, на рынки временно нагнали панику. Впрочем, спустя всего неделю фондовые биржи вернулись к росту. Помогла и не слишком убедительная статистика по инфляции из США 13-14 февраля, но самые смелые стали покупать с низов ещё раньше. Постепенно вспомнили и о перспективах для компаний от налоговых реформ Трампа, и о не начавшихся пока, но ждущих на горизонте вложениях в инфраструктуру США на более чем 1,5 трлн долларов. К концу февраля S&P отыграл большую часть потерь — правда, не выходя за пределы технических ограничительных линий прежнего роста, а уже в начале марта индекс Nasdaq и вовсе смог обновить максимум. Данные по зарплатам «успокоили» рынки, показав, что за следующий месяц рост составил всего лишь давно привычный +0.1%, а не +0.3%, как это было в начале года.

Инфографика

Ставка ФРС США с 15 марта 2017 года