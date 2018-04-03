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Росфинмониторинг назвал криптовалюты высокорисковой субстанцией
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Росфинмониторинг назвал криптовалюты высокорисковой субстанцией 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный заявил, что Росфинмониторинг выступает против свободного обмена криптовалют на территории России. Об этом сообщает RNS.
"Мы всегда исходили из того, что криптовалюты это крайне высокорисковая субстанция, не имеющая реальной стоимости и по сути дела спекулятивная, исходя из чего свободный обмен криптовалют не практиковался никогда и нигде, даже когда несколько месяцев назад в некоторых юрисдикциях было более свободное регулирование. Вариант, который использовался, это обмен через специальные биржи с идентификацией лица, которое пытается осуществить этот обмен. Мы выступаем против свободного обмена криптовалют на территории России, поскольку помимо высоких рисков, такая практика нигде в мире не применяется", — сказал Ливандный.
Он также отметил, что вопрос обмена криптовалют на фиатные деньги в России в настоящий момент обсуждается.
Ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что ЦБ не считает нужным разрешать свободный обмен криптовалют.
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