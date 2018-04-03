Росфинмониторинг назвал криптовалюты высокорисковой субстанцией

"Мы всегда исходили из того, что криптовалюты это крайне высокорисковая субстанция, не имеющая реальной стоимости и по сути дела спекулятивная, исходя из чего свободный обмен криптовалют не практиковался никогда и нигде, даже когда несколько месяцев назад в некоторых юрисдикциях было более свободное регулирование. Вариант, который использовался, это обмен через специальные биржи с идентификацией лица, которое пытается осуществить этот обмен. Мы выступаем против свободного обмена криптовалют на территории России, поскольку помимо высоких рисков, такая практика нигде в мире не применяется", — сказал Ливандный.

Он также отметил, что вопрос обмена криптовалют на фиатные деньги в России в настоящий момент обсуждается.