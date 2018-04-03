Библиотека №129 присоединилась к акции «Зажги синим»

Сотрудники библиотеки №129 в полном составе присоединились к акции в поддержку людей с аутизмом «Зажги синим».

Такая акция 2 апреля проходит во многих странах мира: здания, скульптуры и даже природные объекты освещаются синей подсветкой (синий цвет символизирует аутизм).

С каждым годом в городах России в этот день подсвечиваются все новые объекты. В Москве это дома-книжки на Новом Арбате, Военторг , Манеж, статуя «Рабочий и колхозница», в Санкт-Петербурге — Александрийский столп, Исаакиевский собор и другие знаменитые памятники архитектуры.

— Но «Зажги синим» — это флешмоб, в котором может участвовать каждый: надеть 2 апреля синюю одежду, подсветить синей лампой или гирляндой окна, выпустить синие шары или просто рассказать об акции в социальных сетях с пометкой #зажгисиним и#2апреля, — отметили в библиотеке.

В Юго-Восточном округе к синему флешмобу присоединился также Культурный центр имени Астахова на Люблинской улице. (то)