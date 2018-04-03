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Библиотека №129 присоединилась к акции «Зажги синим»
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Библиотека №129 присоединилась к акции «Зажги синим» 

Управа района Марьино 47 минут назад
Фото: Управа района Марьино
Сотрудники библиотеки №129 в полном составе присоединились к акции в поддержку людей с аутизмом «Зажги синим».
Такая акция 2 апреля проходит во многих странах мира: здания, скульптуры и даже природные объекты освещаются синей подсветкой (синий цвет символизирует аутизм).
С каждым годом в городах России в этот день подсвечиваются все новые объекты. В Москве это дома-книжки на Новом Арбате, Военторг, Манеж, статуя «Рабочий и колхозница», в Санкт-Петербурге — Александрийский столп, Исаакиевский собор и другие знаменитые памятники архитектуры.
— Но «Зажги синим» — это флешмоб, в котором может участвовать каждый: надеть 2 апреля синюю одежду, подсветить синей лампой или гирляндой окна, выпустить синие шары или просто рассказать об акции в социальных сетях с пометкой #зажгисиним и#2апреля, — отметили в библиотеке.
В Юго-Восточном округе к синему флешмобу присоединился также Культурный центр имени Астахова на Люблинской улице. (то)
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