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ЕК решила выделить 107,5 миллионов евро Йемену из-за гуманитарного кризиса
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ЕК решила выделить 107,5 миллионов евро Йемену из-за гуманитарного кризиса 

РИА Новости 56 минут назад
БРЮССЕЛЬ, 3 апр — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия решила выделить 107,5 миллиона евро на поддержку жителей Йемена в 2018 году, говорится в сообщении ЕК.
"Поскольку кризис в Йемене продолжает усугубляться, Еврокомиссия приняла решение выделить 107,5 миллиона евро нового финансирования в 2018 году для помощи нуждающимся (жителям — ред.) страны… Это включает в себя одобренный пакет (помощи — ред.) на сумму 41,5 миллиона евро, а также дополнительные 66 миллионов евро", — говорится в релизе. Последняя сумма еще подлежит согласованию в Совете ЕС и Европарламенте,
Из общей суммы 37 миллионов евро будут выделены на оказание неотложной гуманитарной помощи, а 66 миллионов евро будут направлены в качестве «помощи на развитие», свидетельствует релиз ЕК.
Еврокомиссия пишет, что по оценкам, 22,2 миллиона человек (порядка 75% населения страны) нуждаются в гуманитарной помощи или защите.
С учетом этой новой суммы, помощь Евросоюза Йемену составляет 438,2 миллиона евро с момента начала кризиса в 2015 году. Финансирование Евросоюза в Йемене помогало, в том числе, в борьбе с холерой, а также в предоставлении продовольствия через World Food Programme, отмечается в релизе.
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