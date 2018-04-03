В США арестовали организаторов собравшего $32 млн ICO Centra

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) задержала Сохраба Шарму и Роберта Фаркаса — организаторов ICO Centra, которые смогли привлечь $32 млн Об этом сообщается на сайте SEC.

Шарма и Фаркас задержаны за мошенничество. Регулятор обвиняет их в продаже «незарегистрированных ценных бумаг» и обмане инвесторов. В SEC считают, что для привлечения инвесторов компания создала вымышленных руководителей проекта. Создав для них резюме и биографии, мошенники использовали «ложные или вводящие в заблуждение материалы», решили представители комиссии.

Для продвижения проекта Шарма и Фаркас привлекали знаменитостей. Centra рекламировал в своем Instagram боксер Флойд Мейвезер , который уже удалил все посты с рекламой.

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РБК пишет, что руководители Centra вводили клиентов в заблуждение, сообщая им о подписании соглашений с крупными компаниями. Они обещали, что партнерство с Visa и Mastercard позволит моментально конвертировать токены в фиатные валюты. В SEC выяснили, что эти организации не сотрудничали с проектом.

представитель SEC «Мы утверждаем, что Centra привлекали инвесторов обещаниями новых цифровых технологий, используя продуманную маркетинговую кампанию, чтобы закрутить сеть ложных заявлений касательно предполагаемых соглашений с полноценными компаниями. Обвинитель утверждает, что эти и другие заявления не соответствовали действительности».

На фоне новостей о решении SEC стоимость токенов CTR упала на 60% — с $0,3 до $0,12. По информации журналиста New York Times Натаниэля Поппера, повестка пришла Шарме и Фаркасу еще в феврале. Тогда они уволили всех сотрудников стартапа и вывели средства со счетов проекта.

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