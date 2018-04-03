Дворкович: РФ рассчитывает снизить бюджетные расходы на ЭКСПО-2025 за счет инвесторов

ЕКАТЕРИНБУРГ , 3 апреля. / ТАСС /. Россия планирует снизить бюджетные средства в рамках строительства инфраструктуры под всемирную выставку ЭКСПО-2025 с обозначенных ранее 150 млрд рублей, привлекая средства инвесторов, сказал в рамках пресс-конференции, приуроченной к визиту международного бюро выставок в Екатеринбург, вице-премьер Аркадий Дворкович

"Мы дали гарантии Международному бюро выставок (МБВ) обеспечить (строительство — прим. ред.) необходимыми ресурсами. Если нам предоставят такое право, то инфраструктура будет гарантироваться федеральными деньгами, городская инфраструктура — это региональные деньги. При этом мы активно продолжим заниматься поиском инвесторов, формированием проектов государственно-частного партнерства. В этом случае инвестиции из бюджета будут меньше, чем обозначенная сумма в 150 млрд рублей", — сказал Дворкович.

В ноябре Россия подала официальную заявку на проведение всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Во вторник и среду, 3 и 4 апреля, члены МБВ проведут инспекцию в Екатеринбурге в рамках одного из конкурсных этапов. Россия ранее уже подавала заявку на проведение ЭКСПО в Екатеринбурге в 2020 году, но тогда проиграла Дубаю

Ранее предполагалось, что инвестиции в случае победы в конкурсе составят примерно 150 млрд рублей. При этом возврат за счет продажи билетов и сдачи в аренду коммерческой недвижимости составит в дни проведения ЭКСПО порядка 60 млрд рублей.

"Мы гарантировали, что в любом случае обеспечим весь необходимый объем для Всемирной выставки и создания наследия. На первоначальном этапе окупаемость будет частичная, но если рассматривать период от 5 до 8 лет, то, по нашим расчетам, окупаемость будет почти полная", — заверил Дворклвич.

"Мы считаем, что все заявки очень сильные

Япония и Азербайджан предъявили очень сильные аргументы, но я считаю, что они у нас не хуже. Понятно, что у Японии более мощная финансовая система и более мощная инфраструктура, но, с другой стороны, есть преимущество в освоении новых рынков, поиска более сильных игроков, и все эти факторы оцениваются

Преждевременно говорить о шансах", — заключил Дворкович.