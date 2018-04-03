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Специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи в «Билайн»
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Специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи в «Билайн» 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
До 15 июня 2018 года при оплате трех месяцев связи в тарифе «ВСЁмое 1» в салонах и интернет-магазине «Билайн», а также в магазинах-партнерах клиенты смогут купить 4G-смартфон Micromax Q402+ по специальной цене — 1990 рублей. *
Стоимость устройства без специального предложения составляет 2 990 рублей.
Micromax Q402+ под управлением версии Android 7.0 обладает 4-дюймовым экраном, 1 ГБ оперативной памяти, 5-ти и 2-мегапиксельными камерами.
Воспользоваться предложением смогут как действующие, так и новые абоненты «Билайн» — достаточно подключить или перейти на тариф «ВСЁмоё 1».
В тарифах «ВСЁмоё!» абоненты могут сами решать сколько минут, гигабайт и смс им требуется и бесплатно менять их соотношение, оставаясь при этом в рамках выбранного бюджета. Переход на новые тарифы линейки «ВСЁмоё!» бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.
Количество устройств ограничено.
Более подробную информацию можно найти на сайте.
*«Акция проводится с 21 марта по 15 июня 2018 года на территории РФ (кроме Респ. Крым и г. Севастополь) для абонентов «Билайн». Участникам акции предоставляется возможность приобрести 4G-смартфон Micromax Q402+ по цене 1 990 руб. (с НДС) при условии оплаты пакета услуг связи от «Билайн» на 3 месяца. Организатор акции ПАО «ВымпелКом» вправе изменять условия акции путем опубликования на сайте соответствующих изменений.
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