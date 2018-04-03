Специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи в «Билайн»

До 15 июня 2018 года при оплате трех месяцев связи в тарифе «ВСЁмое 1» в салонах и интернет-магазине «Билайн», а также в магазинах-партнерах клиенты смогут купить 4G-смартфон Micromax Q402+ по специальной цене — 1990 рублей. *

Стоимость устройства без специального предложения составляет 2 990 рублей.

Micromax Q402+ под управлением версии Android 7.0 обладает 4-дюймовым экраном, 1 ГБ оперативной памяти, 5-ти и 2-мегапиксельными камерами.

Воспользоваться предложением смогут как действующие, так и новые абоненты «Билайн» — достаточно подключить или перейти на тариф «ВСЁмоё 1».

В тарифах «ВСЁмоё!» абоненты могут сами решать сколько минут, гигабайт и смс им требуется и бесплатно менять их соотношение, оставаясь при этом в рамках выбранного бюджета. Переход на новые тарифы линейки «ВСЁмоё!» бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.

Количество устройств ограничено.

Более подробную информацию можно найти на сайте.