Рынок акций Индонезии закрылся падением, IDX Composite снизился на 0,19%

Investing.com — Фондовый рынок Индонезии завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительской промышленности, сельского хозяйства и производства.

На момент закрытия на фондовой бирже Индонезии IDX Composite подешевел на 0,19%.

В лидерах роста среди компонентов индекса IDX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Bekasi Asri Pemula Tbk (JK:BAPA), которые подорожали на 33,0 п. (34,74%), закрывшись на отметке в 128,00. Котировки Budi Starch& Sweetener Tbk (JK:BUDI) выросли на 43,0 п. (34,40%), завершив торги на уровне 168,00. Бумаги Kobexindo Tractors Tbk (JK:KOBX) выросли в цене на 44,0 п. (25,29%), закрывшись на отметке 218,00.

Лидерами падения стали акции Goodyear Indonesia Tbk (JK:GDYR), цена которых упала на 460,00 п. (19,33%), завершив сессию на отметке 1.920,00. Акции Radana Bhaskara Finance Tbk (JK:HDFA) поднялись на 30,00 п. (14,15%), закрывшись на уровне 182,00, а Lion Metal Works Tbk (JK:LION) снизились в цене на 70,00 п. (10,00%) и завершили торги на отметке 630,00.

На фондовой бирже Индонезии количество подешевевших бумаг (185) превысило количество закрывшихся в плюсе (154), а котировки 136 акций практически не изменились.

Котировки акций Budi Starch&Sweetener Tbk (JK:BUDI) выросли до максимума, поднявшись на 34,40%, 43,0 п., и завершили торги на отметке 168,00.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,52%, или 0,33, достигнув отметки $63,34 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,53%, или 0,36, до $68,00 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,37%, или 5,00, до отметки $1.341,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/IDR выросла на 0,02% до 13.757,5, а котировки AUD/IDR повысились на 0,30%, достигнув отметки 10.593,50.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,07% до 89,63.