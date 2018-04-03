Ликбез по финансам. Какие онлайн-курсы стоит пройти инвестору

Количество онлайн-курсов для частных инвесторов растет. Основные образовательные онлайн-платформы — Coursera, edX, Canvas, OpenLearning, Udacity, Udemy, — предлагают как базовые программы, так и курсы, посвященные самым современным технологиям работы на финансовых рынках. Правда, пока что большинство из них англоязычные и подготовлены американскими и европейскими университетами или компаниями. Русскоязычных онлайн-курсов для инвесторов немного, но они востребованы, поэтому можно прогнозировать рост их числа в ближайшей перспективе.

Плюсы и минусы

По мнению профессора факультета экономических наук НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ) и автора нескольких онлайн-курсов по инвестированию Тамары Тепловой, азам управления капиталом такие курсы, безусловно, учат. Форма диалога с демонстрацией схем и графиков зачастую понятнее начинающим инвесторам, чем просто текст в учебнике. Кроме того, если говорить о курсах авторитетных университетов и компаний, они дают более актуальную и приближенную к реальности информацию, чем учебники.

Многие инвесторы согласны с тем, что онлайн-курсы — хороший выбор для новичка, стремящегося разобраться в том, как и куда ему инвестировать. По мнению председателя и управляющего партнера венчурного фонда Genezis Technology Capital Максима Шеховцева, такие курсы дают «общее понимание об инвестициях, которое полезно для любого начинающего». Хотя основой для обучения все еще остается непосредственный контакт с практикующим и опытным профессионалом.

«Главный плюс онлайн-образования — доступность и выбор. Потребители могут выбирать не только среди российских, но и мировых образовательных площадок. При этом есть возможность подобрать удобное для себя время», — считает главный инвестиционный стратег ФГ БКС Максим Шеин . Кроме того, стоимость онлайн-курсов существенно ниже по сравнению с очными. В то же время в случае с онлайн-курсами особенное значение приобретает авторитет проводящего их института или компании, так как риск получения некачественных услуг здесь также выше. По мнению Шеина, уже сейчас в БКС все чаще видят запрос от клиентов на включение образовательной части в мобильные приложения для торговли акциями.

Особенно много онлайн-курсов, посвященных инвестициям, проводят американские университеты. По словам Тепловой, у иностранных курсов есть и плюсы, и минусы с точки зрения российских пользователей. С одной стороны, они полезны, потому что объясняют ключевые положения финансовой экономики и инвестирования, кроме того, они представляют все очень наглядно, с видео из инвестбанков, диалогами и спорами разных специалистов. Российские же курсы проигрывают в форме подачи контента. С другой стороны, зарубежные университеты при подготовке своих курсов часто игнорируют специфику развивающихся рынков капитала, что огранивает их использование российскими инвесторами.

Уровень Elementary

Одно из самых авторитетных высших учебных заведений США — Стэнфордский университет — предлагает несколько онлайн-курсов для начинающих инвесторов. Например, курс «Введение в стоимостное инвестирование» призван научить слушателей анализировать финансовые показатели компаний, прогнозировать их дальнейшее развитие и находить недооцененные активы.

Для проведения курса Стэнфордский университет пригласил Кеннета Джефри Маршалла, инвестора и основателя собственной инвестфирмы. Курс рассчитан на 10 недель. В отличие от онлайн-курсов, размещенных на публичных платформах, курс Стэнфордского университета довольно дорог — слушателям придется заплатить за него $695, при этом число студентов не может превышать 65 человек.

К приглашению опытных инвесторов прибегают многие создатели подобных курсов. Женевский университет разработал несколько курсов, посвященных инвестициям, в партнерстве с одним из крупнейших швейцарских банков — UBS. Среди подготовленных Женевским университетом курсов есть такие как «Понимание финансовых рынков», «Обеспечение окупаемости инвестиций в долгосрочной перспективе», «Достижение инвестиционных целей».

Большинство курсов рассчитаны на четыре недели при нагрузке от часа до трех часов в неделю. Кроме профессоров Женевского университета преподавателями этих курсов являются эксперты UBS, например, глава европейского подразделения по инвестициям Темис Темистоклеус. Курс размещен на Coursera, где пользователи могут заплатить $49 за месячную подписку.

Курс «Управление инвестициями в постоянно меняющемся мире» создан французской бизнес-школой HEC Paris совместно с компанией AXA Investment Managers.

Он призван ответить на вопросы, каким инвестором являетесь лично вы, каковы ваши инвестиционные цели и возможные ограничения. В подготовке материалов для образовательной программы также участвовали практикующие инвесторы.

Несколько интересных для начинающих инвесторов курсов подготовил американский Иллинойсский университет в Урбане-Шампейн — они также размещены на Coursera. Это, например, курсы «Инвестиции I: Основы оценки эффективности» и «Инвестиции II: Уроки и практическое руководство для инвесторов».

Среди русскоязычных курсов, посвященных инвестированию следует отметить онлайн-программу «Финансовые инструменты для частного инвестора», разработанную Высшей школой экономики (ВШЭ). В нее включены курсы «Управление личными финансами», «Инвестиции в акции», «Портфельные инвестиции: активные и пассивные стратегии». По словам Тепловой, эти программы пользуются большой популярностью — каждую из них прослушали уже более 5 000 человек. Для российских инвесторов эти курсы особенно интересны тем, что в большей мере, чем иностранные, они учитывают местную специфику.

Довольно много программ посвящено и торговле на фондовых биржах. Одной из крупнейших площадок для обучения трейдеров является Online Trading Academy, созданная еще в 1997 году. Несколько курсов, посвященных трейдингу, подготовила Индийская школа бизнеса (ISB). Они интересны тем, что в них уделяется внимание развивающимся рынкам, что может быть полезно для российских инвесторов. Эти курсы, объединенные под названием «Стратегии биржевой торговли на развивающихся рынках» также размещены на Coursera — например, «Основы биржевой торговли».

Уровень Advanced

Все чаще открываются онлайн-курсы, посвящены не традиционным направлениям, а инвестициям в новые сферы или новым методам и инструментам.

Так, уже появились программы, обучающие инвестициям в криптовалюты. Такие курсы чаще создаются не авторитетными институтами и корпорациями, а отдельными энтузиастами, занимающимися торговлей цифровыми деньгами. Например, курс «Основы криптовалют: покупка, продажа и торговля криптовалютами» подготовлен довольно известным экспертом по блокчейну Джорджом Леви. А несколько трейдеров-энтузиастов, в том числе Эйдан Келли и Дерек Блум , даже создали сайт CryptoMeister, посвященный образованию в сфере криптовалют и тому, как на них можно заработать.

Появляются и онлайн-курсы, посвященные квантовому трейдингу, при котором инвестиционные решения принимаются автоматически на основании математических моделей. Такой способ инвестирования становится все более распространенным — по подсчетам исследовательской компании Hedge Fund Research, к концу октября 2017 года активы под управлением квантовых хедж-фондов достигли $940 млрд

Образовательные программы в этой сфере стоят на границе финансового образования и компьютерных наук — примером их являются курс «Машинное обучение в биржевой торговле», подготовленный Технологическим институтом Джорджии, курс «Аналитика финансов» Массачусетского технологического института или курс «Электронный трейдинг на финансовых рынках» компании New York Institute of Finance.

Южнокорейский университет Йонсей подготовил несколько программ по инвестированию в стартапы, в их числе «Оценка стартапов с учетом дисконтированных показателей денежных потоков», «Финансовый анализ для стартапов», «Применение правил принятия инвестиционных решений для стартапов». Эти онлайн-курсы рассчитаны на состоявшихся венчурных инвесторов, которые хотели бы узнать больше про инвестиции на начальных этапах развития компании.

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