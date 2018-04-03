Возле метро «Орехово» организуют сбор вторсырья

Сбор макулатуры и пластика пройдет в районе Орехово-Борисово Северное в воскресенье, 8 апреля.

Как сообщается на официальной странице «Раздельный сбор — Орехово», участники акции могут сдать бумагу и картон, контейнеры из-под яиц и втулки. Помимо макулатуры, будут принимать пластик: бутылки, пенопласт, истекшие карты и зубные щетки.

К «металлической» группе вторсырья организаторы относят смятые алюминиевые и жестяные банки, пищевую фольгу и мелкий металлический лом. Сдать можно будет CD— и DVD-диски и сломанную технику.

Вместе со сбором вторсырья организаторы проводят благотворительную акцию: они предлагают жителям принести ненужную одежду, но только если она в хорошем состоянии.

Пройдет сбор возле станции метро «Орехово» по адресу: улица Домодедовская, дом 1, корпус 1.