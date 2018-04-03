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В Китае заявили, что ценят вклад КНДР в процесс денуклеаризации
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В Китае заявили, что ценят вклад КНДР в процесс денуклеаризации 

РИА Новости 1 час назад
ПЕКИН, 3 апр — РИА Новости. Китай ценит усилия КНДР по снижению напряженности на Корейском полуострове, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо в Пекине во вторник.
"Китай ценит вклад КНДР в процесс денуклеаризации, а также важные усилия Северной Кореи по смягчению ситуации на Корейском полуострове, Пекин поддерживает (решение — ред.) Сеула и Пхеньяна, а также КНДР и США провести саммиты лидеров", — заявил Ван И, слова которого приводятся в заявлении на сайте МИД Китая.
Ван И также добавил, что Китай продолжит продвигать необходимость осуществления денуклеаризации и проведения мирных переговоров по решению проблемы Корейского полуострова.
Ли Ён Хо, в свою очередь, отметил, что КНДР готова поддерживать стратегические контакты с Пекином по вопросам, связанным c урегулированием на полуострове.
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