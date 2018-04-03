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Ситуация контанго и «крест смерти» сулят биткоину новые проблемы
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Ситуация контанго и «крест смерти» сулят биткоину новые проблемы 

Investing.com Россия 16 минут назад
Investing.com — Поскольку инвесторы сегмента криптовалют задаются вопросом, насколько низко может опуститься биткоин, им стоит ознакомиться с двумя надежными техническими индикаторами, используемыми для акций и сырьевых товаров.
Один из них называется ситуацией контанго, а второй — «крестом смерти». И они оба являются медвежьими сигналами.
Биткоин уже вошел в стадию контанго, при которой цена фьючерса в будущем выше, чем его текущая цена. Относительно недавно фьючерсные контракты на биткоин на чикагской бирже опционов CBOE торговались по более высокой цене, чем стоимость биткоина на бирже Coinbase.
Крест смерти происходит, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает вниз 200-дневную скользящую.
По всем признакам биткоин приближается к отметке, за которой последует очередной раунд снижения.
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