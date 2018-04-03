Цены на жилье в Словении выросли на 10% за год

По данным Статистического ведомства Словении, по сравнению с третьим кварталом 2017 года цены на жилье в стране выросли на 3,7%. Всего же в четвертом квартале 2017-го было продано 2718 домов и квартир, из которых 144 — новостройки, пишет Total Slovenia News. Показатели последних трех месяцев 2017-го превзошли лишь статистические данные за первый квартал 2008 года, когда жилье подорожало за год на 11,8%. При этом наибольший вклад в повышение цен в четвертом квартале 2017 года внесли новостройки, стоимость которых поднялась на 12,2% в годовом и на 9,4% в квартальном исчислении. В то же время цены на вторичное жилье увеличились на 9,6% в годовом и на 2,8% в квартальном исчислении. Если рассматривать типы недвижимости, то больше всего за год подорожали новые частные дома (+15,7%). За ними следуют вторичные квартиры (+14,8%) и новые квартиры (+11,5%). За весь 2017 год было зафиксировано рекордно низкое число сделок с новостройками (632). И это несмотря на то, что общее количество транзакций достигло многолетнего максимума в 10 788. Напомним, что рынок недвижимости Словении находится на подъеме уже несколько кварталов подряд. В нашей базе — более 1000 предложений по продаже недвижимости в Словении