Ещё
Биржи АТР закрылись в минусе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Биржи АТР закрылись в основном в минусе на ослаблении техсектора в США 

Прайм 29 минут назад
Фото: AFP, Johannes Eisele
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно снижением на ослаблении технологического биржевого сектора в США накануне, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI опустился на 0,07% — до 2442,43 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,84%, до 3136,63 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,78%, до 1842,23 пункта. Японский Nikkei 225 потерял 0,45%, снизившись до 21292,29 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,29%, до 30180,1 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,13%, до 5751,9 пункта.
Ослабление технологического сектора США в понедельник повлияло на азиатские торги. Так, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 2,74%, что было вызвано претензиями президента США Дональда Трампа к онлайн-ритейлеру Amazon. На прошлой неделе Трамп обвинял компанию в невыплате налогов и в использовании несправедливо заниженных ставок за пользование услугами Почтовой службы США.
В понедельник президент США сказал о "нечестных правилах игры" и добавил, что это "будет изменено", хотя не уточнил деталей. На этом фоне акции Amazon подешевели на 5,21%.
В то же время опасения глобальной торговой войны по-прежнему влияют на ход торгов. В понедельник Китай ввел в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном ввозные пошлины на сталь и алюминий. На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, на восемь наименований, в том числе свинину, — 25%.
По мнению трейдера CMC Markets Джейн Фу (Jane Fu), которое приводит портал Market Watch, инвесторы теперь ожидают ответа от США на текущей неделе, и некоторые из них полагают, что этот ответ может включать в себя новые торговые меры, которые затронут продукты технологического сектора.
Прайм: последние новости
Московская биржа планирует расширить операции с юанем Бумаги компаний РФ в Лондоне в основном дешевеют "Черкизово" проводит re-IPO на Мосбирже, компания выручит $150 млн, семья Бабаевых - больше, - Аналитики Промсвязьбанка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность280
Киевский прокурор появился на телевидении голым79
Стало известно о тайном счете Скрипалей104
Семью Нетребко выгнали из театра44
Шойгу сделал предложение детям из Кемерово48
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение