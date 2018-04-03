Биржи АТР закрылись в минусе

Биржи АТР закрылись в основном в минусе на ослаблении техсектора в США

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно снижением на ослаблении технологического биржевого сектора в США накануне, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI опустился на 0,07% — до 2442,43 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,84%, до 3136,63 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,78%, до 1842,23 пункта. Японский Nikkei 225 потерял 0,45%, снизившись до 21292,29 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,29%, до 30180,1 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,13%, до 5751,9 пункта.

Ослабление технологического сектора США в понедельник повлияло на азиатские торги. Так, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 2,74%, что было вызвано претензиями президента США Дональда Трампа к онлайн-ритейлеру Amazon. На прошлой неделе Трамп обвинял компанию в невыплате налогов и в использовании несправедливо заниженных ставок за пользование услугами Почтовой службы США.

В понедельник президент США сказал о "нечестных правилах игры" и добавил, что это "будет изменено", хотя не уточнил деталей. На этом фоне акции Amazon подешевели на 5,21%.

В то же время опасения глобальной торговой войны по-прежнему влияют на ход торгов. В понедельник Китай ввел в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном ввозные пошлины на сталь и алюминий. На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, на восемь наименований, в том числе свинину, — 25%.

По мнению трейдера CMC Markets Джейн Фу (Jane Fu), которое приводит портал Market Watch, инвесторы теперь ожидают ответа от США на текущей неделе, и некоторые из них полагают, что этот ответ может включать в себя новые торговые меры, которые затронут продукты технологического сектора.