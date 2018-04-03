Крым: Власти трубят об иностранных инвесторах, которых никто не может назвать

Италии, Австрии и Израиля, Китая и Болгарии. Власти Крыма регулярно заявляют об интересе иностранных инвесторов к полуострову и приводят в пример проекты, ни один из которых еще не начал воплощаться. В частности, сообщается об инвесторах из Германии Турции , а также Греции

Минэкономразвития Крыма, которое занимается инвесторами и ведет их учет, держит информацию об иностранцах под семью печатями. С одной стороны, это делается для обеспечения их анонимности, как того требуют крымские власти, с другой, затрудняет изучение их активности.

Как можно судить по информации, которая доступна, большое количество иностранных инвестпроектов пока так и остаются не начатыми. Конкретные успехи есть лишь в единичных случаях.

Статистическая казуистика Минэкономразвития

Как сообщили Eurasianet.org в пресс-службе Минэкономразвития Крыма, сейчас в республике зарегистрировано около 2930 юридических лиц, собственниками которых являются иностранные организации и физические лица из 33 стран. Таким образом, среди всех компаний в республике (32,9 тыс., по данным ФНС РФ ), доля принадлежащих иностранцам составляет 9%. Среди них абсолютно все зарегистрированные компании с иностранным капиталом. И те, которые инвестируют или только планируют вкладывать деньги, и те, которые не ведут никакой инвестиционной деятельности и не намерены, и даже те, которые числятся лишь на бумаге.

В частности, среди крымских компаний с иностранным капиталом 2335 фирм принадлежат гражданам других стран, а 595 — зарубежным организациям, сообщили в министерстве. «В основном, это компании и физические лица из Украины Кипра , Виргинских островов, Великобритании , Австрии, Белиза , Панамы, Сейшельских островов, Турции и других [государств и территорий]», — уточнили в ведомстве.

Кипр, Виргинские острова, Великобритания, Австрия, Белиз, Панама и Сейшельские острова пользуются популярностью среди граждан России и стран СНГ для регистрации там своих компаний, что позволяет скрыть имена конечных собственников и открывает возможности в сфере налогообложения и пр.

В Минэкономразвития Крыма отказались предоставить информацию о количестве иностранных инвесторов и динамике иностранных инвестиций, или назвать конкретные примеры работы таких инвесторов. «Имена и названия мы не даем… потому что мы уважаем конфиденциальность наших партнеров», — сообщили в ведомстве. Обеспечение анонимности иностранных инвесторов является официальной политикой властей Крыма, следует из заявлений главы республики Сергея Аксенова . По его словам, когда иностранцы начали работать на полуострове в конце 2016 года, в Крыму было около 30 зарубежных инвесторов (сколько их сейчас, неизвестно). В то же время, ограждая инвесторов от возможных санкций, власти тем самым делают невозможным изучение их активности для наблюдателей.

Динамика иностранных вложений

Косвенные признаки работы иностранных инвесторов содержатся в материалах Крымстата. С 2014 по 2016 год инвестиции компаний с иностранными собственниками в республике Крым выросли с 1,9 млрд до 2,6 млрд рублей, а вложения фирм смешанной собственности (российской и иностранной одновременно) — с 750 миллионов до 2,4 миллиарда рублей.

Доля иностранных вложений в общем составе инвестиций за этот период упала с 7,2% до 3,4% за счет резкого роста российских инвестиций (строительство нового терминала аэропорта Симферополь и трассы «Таврида» между Керчью Севастополем ). Поскольку эти проекты финансируются, в основном, из российской казны, в 2017 году доля бюджетных средств в инвестициях в основной капитал достигла 82,5%. Данные по вложениям иностранцев за 2017 год отсутствуют.

Показатели Крымстата весьма условны, поскольку учитывают вложения всех компаний с иностранными собственниками, даже если в реальности за ними стоят российские граждане. Кроме того, показатели представлены в рублях, а в конце 2014 года произошел резкий скачок курса доллара США в России, что увеличило внутренние рублевые расходы. Другими словами, количество инвесторов могло не измениться или вырасти незначительно, а рост их вложений мог быть связан со всеобщим подорожанием товаров и услуг.

Где прячут иностранных инвесторов

На инвестиционном портале республики Крым есть раздел «проекты», который позволяет получить информацию о любом инвестпроекте, в том числе узнать данные инвестора и его контакты. Выбрав в параметрах поиска, по очереди, наиболее высокие степени готовности проекта («разработан бизнес-план», «разработана проектно-сметная документация» и «разработано технико-экономическое обоснование»), Eurasianet.org перебрала всех без исключения инвесторов (несколько десятков), среди которых, по данным Kartoteka.ru, не оказалось ни одного, где в составе собственников были бы зарубежные фирмы (либо российские компании с иностранными

Из этого можно сделать вывод, что либо министерство сознательно не включает в этот список иностранных инвесторов (инвестпортал ведут сотрудники министерства), либо они все же там есть, но еще ничего не сделали. Так или иначе, если бы в последние годы иностранные инвесторы повсеместно строили какие-либо объекты или проявляли хоть сколько-нибудь заметную активность, вряд ли информация об этом нигде бы не появилась.

Глава государственной «Корпорации развития республики Крым» Олег Морозов (структура занимается сопровождением бизнес-проектов) заявлял в конце 2017 года, что иностранцы работают в Крыму под видом российских компаний с российскими собственниками. «Мы знаем, что за некоторыми де-факто российскими компаниями стоит иностранный капитал… К примеру, стандартный вариант, когда иностранцы создают „дочку“ в Москве , которая является учредителем компании, выступающей инвестором в Крыму», — сказал он.

Продажа отеля израильскому бизнесмену

Единственное конкретное проявление активности инвестора из-за границы стало известно в феврале 2018 года, благодаря размещенному рекламному материалу в « Российской газете ». Как следует из текста, в декабре 2017 года резидент Израиля, имя которого не называется, купил отель «Калипсо», расположенный в городе Алушта (возле Ялты). Как говорит в статье управляющая отелем Евгения Чешуина, инвестор увидел объявление о продаже гостиницы в интернете и решил купить ее спустя шесть месяцев переговоров. «Покупатель оценил выгодное расположение отеля, близость к береговой линии, новизну постройки, комфортабельность номеров и безопасность отдыха… [а также] финансовые результаты работы», — говорится в материале.

Но, как сообщила Eurasianet.org Евгения Чешуина, вслед за покупкой отеля администрация Алушты издала постановление о повышении стоимости аренды земли в 1000 раз. «Раньше мы платили 72 тыс. рублей в год, теперь должны будем заплатить 72 млн», — сказала она. По ее словам, в постановлении сообщается о применении нового коэффициента в расчете арендной ставки, однако там не указана причина этого повышения. В свою очередь, истинные причины роста ей не известны. Отель «Калипсо», по ее наблюдениям, единственная гостиница в Крыму, где так сильно подняли арендную плату. Решение алуштинских властей на фоне заявляемой всеобщей политики по созданию в Крыму благоприятного инвестиционного климата выглядит примечательно.

Единственная компания, в которой руководителем является Евгения Чешуина, по данным Kartoteka.ru, является ООО «Акватехноспорт», юридический адрес которого совпадает с адресом гостиницы в Алуште. В декабре, когда, по словам Чешуиной, свершилась сделка по продаже отеля, новым собственником этой компании стала Наталья Виноградова . Чешуина отказалась подтверждать или опровергать, что Виноградова и есть резидент Израиля, купивший отель. В системе Kartoteka.ru отсутствует отчество Виноградовой и ее ИНН, а также там нет ее персональной странички, что в совокупности обычно указывает на иностранную принадлежность физлица. В 2014-2015 годах владельцем гостиницы был бизнесмен и депутат «Единой России» в Госсовете Крыма Иван Луценко, следует из данных Kartoteka.ru и крымского Госсовета.

Мусорная компания из Франции

Имя единственного иностранного инвестора, которого власти Крыма удостоили оглаской, было названо еще в 2016 году бывшим тогда министром жилищно-коммунального хозяйства республики Сергеем Карповым . По его словам, французская компания Veolia занимается раздельным сбором мусора на южном берегу полуострова. Эта компания, судя по отзывам в интернете, работает до сих пор. Юридически она представляет собой российскую фирму «Альтфатер Крым», которая, по данным Kartoteka.ru, зарегистрирована на немецкое подразделение французского холдинга Veolia Umweltservice GmbH.

В 2016 году сообщалось, что эта компания построит завод по переработке твердых бытовых отходов в Ялте, однако с тех пор никаких новостей об этом проекте не было.

Следует отметить, что на сайтах-агрегаторах юридических лиц можно найти старую страничку этой компании, в качестве контактов которой указаны украинские телефоны. Это значит, что французский инвестор пришел в Крым не в последние годы, вопреки санкциям, как это преподносят местные чиновники, а работал здесь еще со времен, когда полуостров находился под контролем Киева. По данным Kartoteka.ru, фирма создана в 2014 году, а перед этим по указанному адресу работала одноименная украинская компания, точно так же принадлежавшая иностранцам.