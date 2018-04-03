Microsoft запустила бесплатные онлайн-курсы по искусственному интеллекту

Программа состоит из десяти курсов, каждый длится три месяца. Студенты получат знания, начиная с основ разработки ИИ, а также смогут создать собственный проект.

Вводный курс познакомит участников программы с общими принципами работы ИИ, сферами и способами его применения. После вводного курса начнутся практические занятия, например, курс по использованию языка Python для обработки данных или курс по визуализации данных на Python и R.

Также в программу включен курс по математике, который расскажет о линейной алгебре, теории вероятностей, математической статистике и оптимизации. В конце программы студенты пройдут курсы моделирования данных для машинного обучения, глубоких нейросетей, обучения с подкреплением, обработки естественного языка, распознавания речи и образов.

При этом для студентов проведут курс по этике ИИ, им расскажут о юридических и моральных вопросах обработки персональных данных и построения систем искусственного интеллекта.