Московская биржа планирует расширить операции с юанем

Московская биржа планирует расширить биржевые операции с юанем, рассказал начальник управления развития департамента валютного рынка торговой площадки Дмитрий Пискулов , выступая на конференции "Россия-Китай: основные тренды финансовых отношений — 2018".

По его словам, запуск биржевой торговли юанем способствовал росту доли операций валютной пары юань-рубль на российском рынке и вытеснению операций пары юань-доллар. Доля пары юань-рубль в сделках с китайской валютой выросла с 28% в 2012 году до 41% в 2018 году. Среднедневной объем торгов юанем на российском валютном рынке к началу 2018 года достиг почти 200 миллионов долларов против 106 миллионов долларов в 2017 году.

"Сейчас время торгов по юаню достаточно короткое, что связано с разницей во времени. Сейчас торги проводятся до 11.00 мск с расчетами "сегодня", мы продляем до 12.00 мск", — сообщил Пискулов.

Московская биржа также рассматривает возможность создания валютного торгового линка по торговле юанем против рубля с китайскими валютными площадками, что даст возможность торговать как российским, так и китайским участникам.

На денежном рынке реализована возможность заключать сделки междилерского РЕПО в юанях. В настоящее время планируется добавить сделки РЕПО с центральным контрагентом в китайских юанях, сообщил Пискулов.

На рынке акций рассматривается возможность кросс-листинга биржевых ПИФов с китайскими биржами, выраженными в юанях. "Новаторский проект, связанный с тем, что есть интерес у китайских инвесторов, а также у российских эмитентов по сельскохозяйственным ПИФам. Это ПИФы, которые торгуются против агроиндекса, который Московская биржа планируется запустить, в него будут входить предприятия, так или иначе связанные с агросектором, как производители, так и ритейловые продавцы сельхозпродукции", — заключил он.