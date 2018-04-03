Роспатент счёл названия моделей Mercedes-Benz неисключительными

Концерн Daimler AG не смог отстоять исключительное право на индексы целого ряда своих моделей. Об этом сообщает «За рулём» со ссылкой на решение Роспатента.

Палата по патентным спорам отказала автомобильному концерну в правовой охране ряда индексов моделей Mercedes-Benz. Причин для отказа нашлось довольно много. В патентном споре обе стороны оперировали данными с автомобильных сайтов и Википедии.

Так, индексы B140, C250e, S350e и E400e, по мнению Палаты, представляют собой «сочетание латинских букв и цифр, лишённых словесного характера и оригинального графического исполнения». S450 не был обнаружен отечественным ведомством на сайте Википедии, кроме того, ни на одной из распечаток с автомобильных сайтов, предоставленных «Даймлером», не было дат публикации. Индекс G500 признан неисключительным из-за малого количества публикаций с его указанием, кроме того, аналогичный товарный знак есть у Scania, в модельной линейке которой представлен грузовик G500. Индекс Е220, по мнению Роспатента также не претендует на индивидуальность, к тому же у ведомства имеются данные о BMW 220, что ставит точку в вопросе об уникальности.

Концерн Daimler, со своей стороны, настаивал на позиции, что с 2015 года применяет упрощённую систему обозначений; потребители продукции и специалисты используют «краткие и хорошо запоминающиеся буквенно-цифровые обозначения марок автомобилей Mercedes-Benz».

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