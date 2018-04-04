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«АиФ-Юг» проводит акцию для ветеранов войны Кубани ко Дню победы
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«АиФ-Юг» проводит акцию для ветеранов войны Кубани ко Дню победы 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
В мае Россия отмечает главный праздник страны — День Победы. По уже сложившейся доброй традиции, накануне «АиФ-Юг» приглашает ветеранов ВОВ на торжественное чаепитие. Также мы планируем позвать юнкоров, чтобы они сами могли пообщаться с ветеранами и задать им вопросы.
Лучшие заметки, написанные юными корреспондентами, обязательно опубликуем. Тем более, у газеты тоже юбилей. «Аргументам и фактам» в этом году — 40 лет, а нашему региональному приложению «АиФ-Юг» — 25. На наших материалах, а теме войны мы всегда уделяли много внимания, выросло несколько поколений. К сожалению, люди не вечны, а то, что написано на бумаге, а в данном случае в газете — останется навсегда. Каждый человек, воевавший за победу, — это отдельная жизнь, судьба. И мы сделаем все, чтобы о ветеранах помнили.
Всех, кто хочет к нам присоединиться (встреча состоится 28 апреля), пишите на red-aif-kuban@mail.ru или звоните в редакцию по номеру: 8 (861) 211-50-89.
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