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Бумаги компаний РФ в Лондоне дешевеют
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Бумаги компаний РФ в Лондоне в основном дешевеют 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний во вторник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной зоне", дорожают лишь расписки "Норникеля", АФК "Система" и TCS Group, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.39 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,93%, до 5,38 доллара, "Лукойла" — на 0,97%, до 68,23 доллара, "Новатэка" — на 1,68%, до 134,7 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,05% — до 4,82 доллара, "Газпром нефти" — на 0,48%, до 25,68 доллара.
Стоимость бумаг ВТБ опускалась на 0,77%, до 1,94 доллара, Сбербанка — на 3,11%, до 18,05 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", росли в цене на 1,71%, до 22,32 доллара.
Расписки "Норникеля" дорожали на 1,12%, до 18,74 доллара, "Северстали" — снижались в стоимости на 0,07%, до 15,08 доллара. Цена расписок НЛМК опускалась на 0,9% — до 24,68 доллара.
Бумаги "Магнита" дешевели на 0,6%, до 18,32 доллара, "Ленты" — на 1,68%, до 5,85 доллара. Цена расписок АФК "Система" увеличивалась на 0,62%, до 4,06 доллара.
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