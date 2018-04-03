Бумаги компаний РФ в Лондоне дешевеют

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Московская биржа планирует расширить операции с юанем

"Черкизово" проводит re-IPO на Мосбирже, компания выручит $150 млн, семья Бабаевых - больше, - Аналитики Промсвязьбанка

Арест владельца группы "Сумма": новости из зала суда будут оказывать влияние на акции компаний транспортного сектора, - Денис Ворчик,аналитик корпорации "Уралсиб"