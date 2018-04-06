Три главных торговых идеи весны-лета 2018 года, — Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ»

В качестве аргументов по идеи падения биткойна для хедж-фонда я называю следующие. Во-первых, биткойн выше себестоимости добычи: себестоимость около $3000, но может стремиться к более низким значениям, по мере увеличения б/у майнинговых ферм и субсидий на электричество для майнинга в территориальных кластерах. Во-вторых, деньги в биткойнах всё равно оказались не до конца защищены, высокая цена не придаёт им удобства платежей, и регуляторы его не очень жалуют, а криптобиржи могут одалживать криптовалюту, в том числе, для продажи. В-третьих, с точки зрения макроэкономики, биткойну не хватает стабильности: номинала против текущей валюты, реального значения к сырью (нефть, золото, ВВП, ракушки аборигенов), ускорения темпов предложения денег. Риск данной идеи вижу в том, что биткойн может резко отскакивать при затяжном падении. Число биткойнов ограниченно при возможном увеличении числа участников этой платёжной системы, благодаря повышенной точности расчётов, скорости и анонимности. Данный риск хеджируется при помощи стоп-лосса.

Что касается отката, в котором можно будет закупиться надёжными и консервативными бумагами по хорошим ценам, то цены к прибыли (P/E) по S&P 500 под давлением трёх основных факторов: рост ожиданий от увеличения капиталовложений и криптохайпа, прогнозы ускорения инфляции после введения пошлин и снижения налогов в США , в том числе, для международных холдингов, прогнозы по прибылям в индексе S&P 500 взаимосвязаны напрямую с экспортом, и это может повлиять на настроения компаний в ходе конференц-коллов.

Вопросы внешней торговли пока с нами. В первую очередь, Китай . Вчера США заявили о рассмотрении вопроса о расширении суммы импорта из Китая под пошлинами на $100 млрд 1 мая истекают каникулы по пошлинам на алюминий и сталь из КНР. 15 мая слушания по пошлинам. 22 мая крайний срок подачи возражений по слушаниям. Потом НАФТА, 13-14 апреля возможна сделка по НАФТА, возможны преференции американскому автопрому в Мексике или ещё больше конкретики по стене. Ещё есть российское направление внешней политики. Здесь тоже вероятны подвижки, и в разные стороны.

Наконец, скоро сезон отчётности. Консенсус по операционной прибыли на одну бумагу индекса S&P $162 в год, фактически этот показатель дохода за предыдущий год всего $133 (правая ось), и потенциал улучшения финансового результата оценивается в +22%. Многое зависит от корпоративных прогнозов. Падение биткойна может создать ожидания по сбыту у компаний высоких технологий, которые потом разумно будет отыграть вверх, вероятно, через 3-4 месяца, а может быть и уже на этой неделе, ситуация очень неопределённая. Положение во внешней торговле усложнит конференц-коллы компаний, но потом эту неопределённость можно будет отыгрывать через 3 месяца.

Когда вопросы внешней торговли решатся, возможен рост от увеличения прибыли компаний. Экономия масштаба, интеллектуальная собственность в виде сотен и тысяч новых патентов, снижение налогов в США и усиление способности диктовать цены со стороны крупных международных холдингов позитивны для биржи. Возможен рост от замещения импорта. Даже при пошлинах, возможно замещение импорта, вспомним, как росли российские бумаги, такие как Камаз, с 26 до 60 рублей за два года, и ММК, c 4,5 до 46 рублей за 4 года. Возможен рост от уменьшения дефицита внешней торговли. При этом экономика США пока показывает хорошую статистику, сегодня ждут снижения уровня безработицы к минимуму XXI века. Риск данной идеи в том, что в любой момент возможно всё! Много волатильности. Из-за повышенной прозрачности, сбор документов для участия в инвестициях может занять как раз до трёх-четырёх недель. Всё динамично и может меняться в зависимости от ситуации.

Кроме этого, есть такая идея, как международные IPO. На международных рынках часто проходят первичные размещения ценных бумаг (IPO). Перспективные компании из всех сфер экономики — финансов, добычи, промышленности и сектора высоких технологий, в том числе из биотехнологий, а также из так называемых «финтех-компаний», — привлекают средства на своё развитие. Размещений стало много, выбирать из них — большой труд, под силу только профессиональным управляющим с многолетним опытом работы в команде с аналитиками. Мы редко говорим, какие размещения выбираем в фонд и на какой процент, но доходность говорит сама за себя. Аргументов за эту идею есть несколько. Во-первых, pre-IPO — это аукцион, в котором можно принять участие только через профессионального участника рынка. Во-вторых, за последние полтора года средняя доходность первичных размещений ценных бумаг, отобранных нашими управляющими, по итогам 93 дней, обычно находилась около +30%. В-третьих, средства от IPO получает компания, которой нужны деньги, и взамен она готова делиться прибылью с обладателями её ценных бумаг. В рамках стратегии, связанной с международными IPO, участие в большем числе размещений существенно снижает риски инвестирования. Когда Вы слышите о том или ином IPO, то наверняка задумывайтесь о том, купили бы Вы их сами? Возможно, но нужно иметь в виду, что эта покупка под санкциями не такое простое дело, нужно особое умение.