Газпромбанк в тренде: финансовое учреждение готово дать доступ клиентам на рынки криптовалют

Один из крупнейших государственных банков России готов предоставить своим обеспеченным клиентам возможность торговать криптовалютами.

Заместитель председателя правления Газпромбанка Александр Соболь сообщил о том, что в этом году банк может запустить пилотный проект, хотя на данный момент он пока находится в стадии планирования. Также нет каких-либо точных сведений о том, будет ли Газпромбанк сам инвестировать в криптовалюту или ограничится тем, что позволит это сделать своим клиентам. Соболь сказал, что его команда старается быть в тренде.

Из слов Александра Соболя:

«Данный пилотный проект не будет отличаться какими-то грандиозными масштабами. Он рассчитан на крупных индивидуальных клиентов, у которых есть спрос на данные услуги. Поэтому сейчас мы думаем о том, как можем организовать это для них».

В случае реализации пилотный проект будет через швейцарское подразделение Газпромбанка, что объясняется наличием такого преимущества в Швейцарии , как относительно свободная правовая среда. Банк уже приступил к изучению криптовалюты.

Как известно, в России еще отсутствуют нормы правового регулирования в криптовалютной сфере. Но недавно президент Владимир Путин поручил Госдуме провести голосование по данному вопросу до 1 июля. Законодательное собрание рассмотрит два законопроекта, в рамках которых будут введены ограничения на первичное размещение монет, и другие аспекты криптовалютного пространства.

Ранее о возможности осуществлять торговлю криптовалютами через свое швейцарское подразделение заявил и Сбербанк

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