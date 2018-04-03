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OneTwoTrip: авиабилеты в I квартале подорожали на 10%
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OneTwoTrip: авиабилеты в I квартале подорожали на 10% 

Rambler News Service 18 минут назад
Средняя стоимость авиабилетов в I квартале 2018 года увеличилась на 10%, говорится в сообщении агрегатора путешествий OneTwoTrip.
«Средняя стоимость приобретенных пассажирами билетов на всех направлениях с вылетом из городов России в течение первых трех месяцев составила 15 018 рублей, что на 10% больше аналогичного периода 2017 года. Перелеты внутри страны подорожали на 13% (с 7 598 до 8 576 рублей), международные — на 4,3% (с 21 272 до 22 192 рублей)», — говорится в сообщении.
При этом, отмечает OneTwoTrip, последние несколько месяцев стоимость авиабилетов как на внутренних, так и на международных направлений снижалась. Такая тенденция наблюдалась с IV квартала 2016 года.
«Результаты первого квартала 2018-го сигнализируют о завершении этого тренда и возвращении стоимости авиабилетов к росту. Подтверждает это тот факт, что доля дешевых билетов (до 5 тыс. руб. за перелет туда-обратно) в структуре продаж за год уменьшилась на 5%. При этом рост средней стоимости произошел на фоне увеличения глубины бронирований», — говорится в сообщении.
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